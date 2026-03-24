Миссис Хадсон и Петрушечник: чем артисты из России порадовали самаркандцев
18:50 24.03.2026 (обновлено: 18:52 24.03.2026)
Эксклюзив
В канун празднования Навруза в Самарканде прошли бесплатные представления кукольных театров из Новосибирска и Томска.
САМАРКАНД, 21 мар — Sputnik. Перед юными зрителями с моно-спектаклем "Горошинка" выступила Наталья Ершова, представляющая известный кукольный театр Новосибирска "Миссис Хадсон". А Александр Гринчук, известный в творческой среде как Петрушечник из Томска, показал уличную балаганную комедию о Петрушке.
Ознакомиться с творчеством российских артистов самаркандцы могли в течение трех дней. Первые два дня Наталья и Александр выступали перед участниками Центральноазиатского инклюзивного фестиваля "Самарканд — перекресток культур", в рамках которого в Узбекистан приехали около 200 детей и их родителей из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и России.
В перерывах артисты выходили на площадь перед соборной мечетью Бибиханым и дарили уличные представления простым прохожим. Каждое такое выступление собирало по 50–60 человек. Взрослые вместе с детьми с удовольствием включались в игру артистов. Особенно зрителей впечатлили проделки Петрушки - веселого, нагловатого забияки.
"Этому произведению более 200 лет, и сегодня оно по-прежнему востребовано среди маленьких зрителей. В комедии рассказывается о проказах Петрушки. Рад, что постановка понравилась самаркандским детям, которые с удовольствием вступали в диалог с нашим главным героем, а потом фотографировались на память", — отметил Александр Гринчук.
В третий день российские артисты выступили на сцене Самаркандского областного русского театра драмы.
"Было интересно наблюдать за работой артистов-кукольников в гостях. Их игра понравилась и детям, и взрослым. Мы договорились с артистами провести в этом году еще несколько творческих встреч", — отметила заведующая литературной частью театра Дилафруз Шахимарданова.
© SputnikВ Самарканде прошли бесплатные представления кукольных театров из Новосибирска и Томска.
В Самарканде прошли бесплатные представления кукольных театров из Новосибирска и Томска.
Стоит отметить, что в Узбекистане с 21 по 27 марта проходит "Театральная неделя", и выступления российских артистов стали настоящим подарком для всех ценителей театрального искусства.