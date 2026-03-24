Национальный дендрологический парк появится в Ташкенте
11:31 24.03.2026 (обновлено: 11:51 24.03.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовОсень в японском саду
Масштабный экологический проект площадью 108 гектаров направлен на расширение зеленых зон и улучшение городской среды. В рамках его реализации планируется высадить 50 тысяч саженцев деревьев и 100 тысяч кустарников.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Концепция создания в столице Национального дендрологического парка была представлена в рамках презентации приоритетных общенациональных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды на 2026–2030 годы, с которой ознакомился президент. Новый масштабный зеленый объект планируется разместить на территории общей площадью 108 гектаров.
На презентации была представлена информация о концепции ботанических садов и дендрологических парков в рамках программы "Яшил макон". Было отмечено, что в стране действуют 3 ботанических сада, тогда как в рамках проекта планируется создать еще 12 ботанических садов и 16 дендрологических парков. При этом для каждого региона будут подбираться наиболее подходящие древесные и кустарниковые породы с учетом почвенно-климатических условий.
"Ботанические сады служат изучению, сохранению, размножению и демонстрации местных и зарубежных растений, тогда как дендрологические парки специализируются на интродукции, акклиматизации и научно обоснованном уходе за древесно-кустарниковыми породами", — говорилось на совещании.
Согласно концепции, в ботанических садах будут размещены различные флористические экспозиции, оранжереи, питомники, озера, внутренние дорожки, беседки и цветочные зоны.
До 2028 года в Каракалпакстане, всех областях и городе Ташкенте планируется создать ботанические сады и дендрологические парки площадью не менее 100 гектаров. В результате ожидается, что к 2030 году общий уровень озеленения страны увеличится с 14,2% до 30%, концентрация PM2,5 и PM10 сократится на 20–25%, а средняя температура воздуха в климатически сложных районах снизится на 1,5–2 градуса.
Одновременно была представлена концепция создания в столице Национального дендрологического парка. Общая площадь этой крупной зеленой территории составит 108 гектаров. В рамках проекта планируется высадить 50 тысяч саженцев деревьев и 100 тысяч кустарников.
Парк будет способствовать сохранению биологического разнообразия, улучшению качества воздуха, увеличению поглощения углерода, развитию научных исследований и селекционной работы, а также оздоровлению городского микроклимата. Ожидается, что он позволит снизить температуру воздуха на 2–4 градуса и повысить влажность на 10–15%.
"Национальный дендрологический парк формируется не только как зеленая зона, но и как научное, просветительское и общественное пространство. Здесь планируется создать зону "Деревья мира", коллекции растений шести климатических поясов, массивы плодовых и местных древесных пород, сад лекарственных растений, оранжерею, цветники, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, автостоянку и площадку для приема посетителей", — говорилось на совещании.
В центральной части парка будет создано искусственное озеро площадью 1 гектар и сакуровый сад вокруг него. В инфраструктуре будут применяться современные экологические технологии — солнечные панели, скамейки и беседки из переработанных материалов, автоматизированная система капельного орошения.
Кроме того, парк станет естественной лабораторией для Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University), а для населения — центром биотуризма и экологического просвещения.