В Узбекистане создадут первый в Центральной Азии научный центр по борьбе с опустыниванием
На презентации с участием президента Шавката Мирзиёева был рассмотрен проект стратегии борьбы с опустыниванием.
2026-03-24T10:35+0500
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. При Green University в Ташкенте планируется создание регионального совместного научно-исследовательского центра, который станет первым в Центральной Азии научным хабом по управлению процессами опустынивания. Инициатива была представлена на презентации приоритетных общенациональных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды на 2026–2030 годы. Было отмечено, что 70% территории Узбекистана относится к аридной зоне, при этом свыше 70% земель подвержены деградации. Ухудшение состояния земельных ресурсов ежегодно наносит экономике ущерб в размере $830 млн. В результате высыхания Аральского моря 3 миллиона гектаров земель пришли в непригодное состояние, а 56% территории оказалось под воздействием ветровой эрозии.В этой связи предложено создать при Green University региональный совместный научно-исследовательский центр. Предполагается, что он станет первым в Центральной Азии научным хабом по управлению процессами опустынивания. В структуре центра будут действовать 15 специализированных лабораторий. Кроме того, здесь будет:Реализация проекта позволит создать национальную систему прогнозирования и картирования процессов опустынивания, расширить зеленый покров в Приаралье и засушливых регионах, обеспечить устойчивое использование пастбищ и внедрить модели пустынной экономики, отмечено на совещании.
10:35 24.03.2026 (обновлено: 11:07 24.03.2026)
