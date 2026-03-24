https://uz.sputniknews.ru/20260324/uzbekistan-sozdadut-pervyy-v-tsentralnoy-azii-nauchnyy-tsentr-po-borbe-s-opustynivaniem-56467682.html

В Узбекистане создадут первый в Центральной Азии научный центр по борьбе с опустыниванием

Sputnik Узбекистан

На презентации с участием президента Шавката Мирзиёева был рассмотрен проект стратегии борьбы с опустыниванием.

2026-03-24T10:35+0500

приаралье

опустынивание

экология

узбекистан

центральная азия

университет green university

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56468366_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_b135a6d33a7b3a20416103a94d545a26.png

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. При Green University в Ташкенте планируется создание регионального совместного научно-исследовательского центра, который станет первым в Центральной Азии научным хабом по управлению процессами опустынивания. Инициатива была представлена на презентации приоритетных общенациональных проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды на 2026–2030 годы. Было отмечено, что 70% территории Узбекистана относится к аридной зоне, при этом свыше 70% земель подвержены деградации. Ухудшение состояния земельных ресурсов ежегодно наносит экономике ущерб в размере $830 млн. В результате высыхания Аральского моря 3 миллиона гектаров земель пришли в непригодное состояние, а 56% территории оказалось под воздействием ветровой эрозии.В этой связи предложено создать при Green University региональный совместный научно-исследовательский центр. Предполагается, что он станет первым в Центральной Азии научным хабом по управлению процессами опустынивания. В структуре центра будут действовать 15 специализированных лабораторий. Кроме того, здесь будет:Реализация проекта позволит создать национальную систему прогнозирования и картирования процессов опустынивания, расширить зеленый покров в Приаралье и засушливых регионах, обеспечить устойчивое использование пастбищ и внедрить модели пустынной экономики, отмечено на совещании.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

