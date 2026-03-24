Всемирный банк направит Узбекистану $200 млн на развитие транспортного сектора

Средства направят на модернизацию транспортной инфраструктуры Сурхандарьинской области, поддержку транспортных реформ и мультимодальных перевозок.

2026-03-24T12:30+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект на сумму $200 млн, направленный на модернизацию транспортной инфраструктуры Сурхандарьинской области Узбекистана. Проект также окажет содействие властям в реализации комплексных реформ в транспортном секторе страны. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.В рамках пятилетнего проекта планируется поддержка агентства "Автойулинвест" при Комитете по автомобильным дорогам в реконструкции 91-километрового участка региональной автомагистрали М41 в Сурхандарьинской области. Эта дорога соединяет Узбекистан с Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном. Существующая двухполосная трасса будет расширена до четырех полос движения.После завершения реконструкции данного участка дороги ею смогут ежедневно пользоваться около 35 000 водителей и пассажиров. Автомагистраль также обеспечит более широкий доступ населения к транспортным услугам и экономическим возможностям для примерно 550 000 жителей прилегающих территорий. Такие возможности включают развитие бизнеса и создание новых рабочих мест вдоль реконструированной дороги.Эти мероприятия помогут снизить число ДТП на реконструируемом участке автомагистрали, сократить время в пути (средняя скорость движения увеличится с 65 до примерно 90 км/ч за пределами населенных пунктов), повысить надежность пассажирских и грузовых перевозок, укрепить транспортную связанность Сурхандарьинской области с остальной частью Узбекистана и соседними странами.Также планируется оказать содействие Минтрансу в разработке Национальной стратегии развития мультимодальных перевозок. Этот документ станет дорожной картой для укрепления потенциала госорганов в области развития транспортных услуг и инфраструктуры. Стратегия будет способствовать принятию решений на основе данных для улучшения пассажирских и грузовых перевозок, а также согласованности работы различных видов транспорта. Помимо этого, предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на совершенствование бизнес-процессов АО "Узбекистон темир йуллари", включая укрепление корпоративного управления, повышение финансовой прозрачности, улучшение планирования пассажирских перевозок и практики в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Ожидается, что реализация данных проектных мероприятий будет способствовать созданию дополнительных и более качественных рабочих мест в транспортном, торговом, туристическом и других секторах экономики, увеличению объемов пассажирских и транзитных грузоперевозок, росту доходов транспортного сектора, а также более эффективному использованию потенциала Узбекистана как регионального транзитного узла.Во Всемирном банке отмечают, что транспортный сектор Узбекистана, обеспечивающий почти 8% ВВП и занятость около 1 млн человек, значительно улучшил свои результаты деятельности за последние десять лет. В то же время быстрый рост автопарка значительно опережает развитие дорожной инфраструктуры, усиливая нагрузку на транспортную сеть Узбекистана. По прогнозам, пропускную способность дорог потребуется существенно увеличить, примерно на 500% к 2030 году, чтобы справиться с ожидаемым ростом объемов грузоперевозок по территории страны."Развитие сети эффективных и безопасных автомобильных и железнодорожных дорог имеет решающее значение для обеспечения доступа населения к рабочим местам и услугам, развития внутренней и международной торговли, а также укрепления конкурентоспособности Узбекистана. В рамках нового проекта мы поддержим усилия Узбекистана в повышении качества транспортной инфраструктуры и услуг, а также реформировании транспортного сектора", — подчеркнул региональный директор ВБ по Центральной Азии Наджи Бенхасин.

