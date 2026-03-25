https://uz.sputniknews.ru/20260325/glava-mid-uzbekistana-i-ego-saudovskiy-kollega-pogovorili-po-telefonu-56493111.html
Глава МИД Узбекистана и его саудовский коллега поговорили по телефону — подробности
Глава МИД Узбекистана и его саудовский коллега поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Основное внимание собеседники уделили вопросам дальнейшего развития последовательно укрепляющегося партнерства
2026-03-25T13:00+0500
2026-03-25T13:00+0500
2026-03-25T13:00+0500
политика
мид узбекистана
бахтиёр саидов
телефонный разговор
саудовская аравия
ситуация
ближний восток
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56492948_0:40:1536:904_1920x0_80_0_0_cd3b0cfb34b9f2048eda24848da1d559.png
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом глава МИД РУз сообщил в своем Telegram-канале.Речь шла о дальнейшем развитии последовательно укрепляющегося партнерства между Узбекистаном и Саудовской Аравией.Также собеседники обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе и урегулирования всех вопросов политическими и дипломатическими путями.
саудовская аравия
ближний восток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56492948_55:0:1420:1024_1920x0_80_0_0_2bd674c59b256866907b9e7107e502a8.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
телефонный разговор глава мид узбекистана коллега саудовская аравия
телефонный разговор глава мид узбекистана коллега саудовская аравия
Глава МИД Узбекистана и его саудовский коллега поговорили по телефону — подробности
Основное внимание собеседники уделили вопросам дальнейшего развития последовательно укрепляющегося партнерства.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом глава МИД РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели телефонный разговор с принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. Искренне поздравили коллегу по случаю праздника Ид аль-Фитр и пожелали мира, процветания и устойчивого развития всей мусульманской умме”, — говорится в сообщении.
Речь шла о дальнейшем развитии последовательно укрепляющегося партнерства между Узбекистаном и Саудовской Аравией.
Также собеседники обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе и урегулирования всех вопросов политическими и дипломатическими путями.