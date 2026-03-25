Между бегством и капитуляцией: у Вашингтона не осталось выхода

2026-03-25T14:05+0500

Немедленно убраться вон, вывести свои военные базы из региона, возместить весь нанесенный ущерб, снять все санкции и дать гарантии мира — такой ультиматум выдвинул Иран Штатам после американо-израильского вторжения. Звучит слишком смело? Гегемон на такое не пойдет? Что ж, давайте разбираться, пишет колумнист РИА Новости. Потери США в Иране уже далеко превысили привычный для них уровень ущерба. Прямые траты американцев на ведение боевых действий составили больше миллиарда долларов в день. При этом все супер-пупер-технологии, вся хваленая и переоцененная американская техника и вооружения в условиях реальных боевых действий продемонстрировали свою отсталость.Полное господство в воздухе агрессорам завоевать не удалось — Иран успешно огрызается и применяет свою ПВО. В первые же дни приказали долго жить сразу три истребителя F-16.Вскоре иранцы подбили самолет-заправщик — весь его экипаж погиб, а потом попали по новейшему самолету F-35, который американцы рекламировали как "невидимку". Очевидно, на этот раз невидимость не сработала. Что ж, бывает.Одновременно американская группировка потеряла оба своих авианосных соединения. На одном авианосце по непонятным причинам случился пожар. На втором — извините за подробности — сломались гальюны.Американцы не рассказывают, разумеется, что там произошло в деталях. Был ли причиной пожара ракетный удар КСИР (иранцы объясняют дело именно так), или просто моряк Том выбросил окурок в урну с бумагами? Была ли поломка канализации диверсией, саботажем или самострелом?В любом случае и "Авраам Линкольн", и "Джеральд Форд" стремительно покинули зону боевых действий. Если по-простому — убежали. Смылись. Доказали, что из плавучей крепости легендарные авианосцы превратились в плавучие мишени — дорогие, обременительные и совершенно бесполезные в условиях современной войны.Теперь о человеческих потерях. По данным иранцев, в первые дни вторжения погибли более 500 американцев, по мнению Пентагона — всего 13 (плюс 232 раненых). Но даже этот уровень потерь для американских военных неприемлем. Они не привыкли к такому.Типичная американская агрессия — это обычно чистый, незамутненный геноцид. Вторжение в Ливию? Десятки тысяч убитых и раненых — и ни одного убитого американца. Бомбежки Югославии? То же самое.Немудрено, что на фоне иранских потерь у американских солдат и офицеров внезапно проснулась совесть и где-то даже гражданственность. Число отказников, подающих в отставку, выросло в разы. В заявлениях на увольнение из армии они пишут, что не хотят "погибать за Израиль". Понятное дело, им страшно.Сейчас в зону конфликта плывут две с половиной тысячи американских морпехов. Куда бы их ни бросили гениальные стратеги Пентагона — на остров Харк или в горы, они, скорее всего, умрут, и смерть их будет абсолютно бессмысленной.В свете вышеизложенного ультиматум Тегерана заиграл новыми красками. У иранцев есть все основания надеяться на то, что они дожмут и переиграют американцев, заставив гегемона или бежать, теряя тапки, или договариваться, платить и каяться. Потому что у Америки сегодня нет ни сил, ни средств, ни технологий для ведения современной войны.Почувствовали подвох и в Белом доме. Отсюда такие метания тамошней администрации. То президент США выкатывает Ирану ультиматум с требованием в два дня освободить Ормузский пролив, то сразу вслед за этим объявляет, что дал им "отсрочку", то просит переговоров, то, получив унизительный отказ, заявляет, что переговоры все равно идут, но в такой тайне, что о них не знает никто (в том числе иранцы).Это не осознанная стратегия, а бег по кругу в поисках двери с табличкой "выход". Но этой двери не существует. Попытка наземной операции США приведет к неоправданным жертвам среди американских военных и практически похоронит нынешнюю администрацию. Трампу не простят такого ни демократы, ни те однопартийцы, которые выступают против этой войны.А альтернатива наземной операции — либо бегство, закамуфлированное объявлением о достижении всех целей, либо переговоры с Ираном на условиях Ирана. А значит, и выполнение всех требований, которые перечислены в ультиматуме Тегерана."Иронично, что сегодня Иран находится в более выгодной переговорной позиции, чем до начала американо-израильской агрессии. <...> Он уже пережил наихудшее. <...> Ему нечего больше терять", — отмечает британская The Guardian.Огромное уважение вызывают мужество, стойкость и сплоченность иранцев. Именно таким героям всегда помогает богиня победы.

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

бегство капитуляция вашингтон