Песков: Россия приветствует реанимацию диалога с США
17:00 25.03.2026 (обновлено: 17:14 25.03.2026)
© РИА Новости / POOL/
Подписаться
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это отвечало бы интересам двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам", — сказал он журналистам.
Другие заявления Пескова:
каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России;
Россия приветствует усилия США по обеспечению условий для выхода на урегулирование украинского конфликта;
Москва рассчитывает, что добрые услуги со стороны США как посредника в переговорах по Украине будут продолжены;
контакты РФ с представителями США по Украине продолжаются, Москва получает информацию о происходящем в их переговорах с Киевом;
контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать;
ситуация с публикациями пунктов мирного плана по Ирану напоминает чехарду с сообщениями об украинском урегулировании;
львиная доля информации вокруг попыток иранского урегулирования является ложью;
Иран не передавал Москве информацию о якобы мирном плане США по урегулированию конфликта;
Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков и продолжит это делать;
Россия убеждена, что Турция может использовать влияние на Киев, чтобы предостеречь от ударов по энергетической инфраструктуре.