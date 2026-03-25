каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России;

Россия приветствует усилия США по обеспечению условий для выхода на урегулирование украинского конфликта;

Москва рассчитывает, что добрые услуги со стороны США как посредника в переговорах по Украине будут продолжены;

контакты РФ с представителями США по Украине продолжаются, Москва получает информацию о происходящем в их переговорах с Киевом;

контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать;

ситуация с публикациями пунктов мирного плана по Ирану напоминает чехарду с сообщениями об украинском урегулировании;

львиная доля информации вокруг попыток иранского урегулирования является ложью;

Иран не передавал Москве информацию о якобы мирном плане США по урегулированию конфликта;

Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков и продолжит это делать;