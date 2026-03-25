Президент Таджикистана приедет в Узбекистан с госвизитом — что в программе
15:22 25.03.2026 (обновлено: 16:12 25.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Визит пройдет по приглашению главы РУз Шавката Мирзиёева. Ключевыми темами предстоящих мероприятий станут вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
“По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 26-27 марта совершит государственный визит в нашу страну. В рамках программы пребывания состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Таджикистана”, — говорится в сообщении.
Отдельное внимание стороны уделят:
укреплению политического диалога;
расширению торгово-экономического и межрегионального сотрудничества;
углублению промышленной кооперации;
транспортной взаимосвязанности;
обеспечению водно-энергетической безопасности;
продолжению обширных культурно-гуманитарных обменов.
“Главы государств обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки, взаимодействия в рамках многосторонних форматов”, — говорится в сообщении.
Предусмотрен также запуск ряда новых совместных проектов, подписание солидного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества.