Чирчик принимает "Uzbekistan Open" и чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике
Чирчик принимает "Uzbekistan Open" и чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике
В соревнованиях, которые принимает Чирчик, помимо узбекских атлетов, участвуют спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции
2026-03-25T10:30+0500
2026-03-25T10:30+0500
2026-03-25T10:37+0500
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В городе Чирчик Ташкентской области стартовал международный турнир "Uzbekistan Open" и чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба НОК.В международных соревнованиях, помимо узбекистанцев, участвуют спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.Республиканское первенство позволит тренерскому штабу оценить возможности потенциальных кандидатов в основной состав сборной для континентального первенства, которое пройдет в мае, и других крупных стартов года, добавили в пресс-службе.Соревнования продлятся до 31 марта.
узбекистан
чирчик
международный турнир чемпионат узбекистана тяжелая атлетика чирчик
международный турнир чемпионат узбекистана тяжелая атлетика чирчик
Чирчик принимает "Uzbekistan Open" и чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике
10:30 25.03.2026 (обновлено: 10:37 25.03.2026)
В соревнованиях, которые принимает Чирчик, помимо узбекистанцев, участвуют спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
В городе Чирчик Ташкентской области стартовал международный турнир "Uzbekistan Open" и чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике, сообщает
пресс-служба НОК.
В международных соревнованиях, помимо узбекистанцев, участвуют спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
“В Чирчике начался чемпионат Узбекистана по тяжелой атлетике среди взрослых и молодежи, а также международный турнир "Uzbekistan Open". В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов”, — говорится в сообщении.
Республиканское первенство позволит тренерскому штабу оценить возможности потенциальных кандидатов в основной состав сборной для континентального первенства, которое пройдет в мае, и других крупных стартов года, добавили в пресс-службе.
Соревнования продлятся до 31 марта.