https://uz.sputniknews.ru/20260325/tashkent-mejdunarodnaya-aktsiya-sad-pamyati-56503218.html

В память о героях: в Ташкенте прошла международная акция "Сад памяти"

Sputnik Узбекистан

Посаженные в столице Узбекистана деревья стали частью международного проекта и еще одним живым символом благодарности поколению Победы

2026-03-25T17:40+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

акция

память

великая отечественная война

россия

россотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56503770_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f77e5e3f22010fe742c785d1db77d472.jpg

На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте прошла международная акция "Сад памяти", посвященная героям Великой Отечественной и Второй мировой войн. Акцию проводит Русский дом в Ташкенте совместно с Международной командой "Волонтеры Победы" в Узбекистане. В мероприятии участвовали посол России Алексей Ерхов, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители атташе по вопросам обороны России, Казахстана и Беларуси, жители блокадного Ленинграда, молодежь и волонтеры.В приветственном слове посол России Алексей Ерхов отметил важность акции.Митрополит Викентий добавил, что необходимо беречь и сохранять память о воинах и защитниках Отечества.Ирина Старосельская рассказала об акции "Сад памяти", подчеркнув, что каждый посаженный саженец посвящен герою и каждый участник сможет написать на табличке имя своего героя, почтить его память, отдать ему дань.В рамках мероприятия участники высадили более 50 крымских сосен и каштанов, которые стали живым символом памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу будущих поколений.Международную акцию "Сад памяти" проводят ежегодно в разных странах мира. Ее цель — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент акция сад память победа