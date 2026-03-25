В память о героях: в Ташкенте прошла международная акция "Сад памяти"
Посаженные в столице Узбекистана деревья стали частью международного проекта и еще одним живым символом благодарности поколению Победы.
На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте прошла международная акция "Сад памяти", посвященная героям Великой Отечественной и Второй мировой войн. Акцию проводит Русский дом в Ташкенте совместно с Международной командой "Волонтеры Победы" в Узбекистане.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
В мероприятии участвовали посол России Алексей Ерхов, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители атташе по вопросам обороны России, Казахстана и Беларуси, жители блокадного Ленинграда, молодежь и волонтеры.
В приветственном слове посол России Алексей Ерхов отметил важность акции.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
"Мы сажаем эти деревья в память о тех людях, которые погибли, погибли за нас с вами, за нашу Родину, за мир, за счастье всех людей", — сказал он.
Митрополит Викентий добавил, что необходимо беречь и сохранять память о воинах и защитниках Отечества.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
"Мы молимся всегда за наших воинов. Сегодня мы поминаем их и желаем, чтобы Бог даровал им вечную радость, а нам — благополучие и мир, чтобы то, за что они сражались на поле брани, мы приумножили и сохранили мир во всем мире", — добавил он.
Ирина Старосельская рассказала об акции "Сад памяти", подчеркнув, что каждый посаженный саженец посвящен герою и каждый участник сможет написать на табличке имя своего героя, почтить его память, отдать ему дань.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
"С нами сегодня ребята-волонтеры, которые абсолютно с открытым сердцем приходят, чтобы посадить деревья, чтобы почтить память героев. Я очень рада, что молодые люди: школьники и студенты, не забывают о том, что этот праздник, который в ближайшее время будет, — День Победы, и сегодняшняя акция — это очень важная вещь, это память", — отметила она в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
В рамках мероприятия участники высадили более 50 крымских сосен и каштанов, которые стали живым символом памяти о тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу будущих поколений.
© SputnikСад памяти на Братских могилах
Сад памяти на Братских могилах
Международную акцию "Сад памяти" проводят ежегодно в разных странах мира. Ее цель — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.