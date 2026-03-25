Узбекистанцы будут получать оповещения о ЧС через громкоговорители мечетей

Проект реализовали МЧС республики совместно с ПРООН. На сегодняшний день устройства установили в 272 мечетях в семи регионах Узбекистана

2026-03-25T16:25+0500

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жители Узбекистана будут получать оповещения о ЧС через громкоговорители мечетей, расположенных вблизи населенных пунктов, сообщается на сайте ПРООН.Проект реализовали МЧС республики совместно с ПРООН.Сейчас систему уже установили в 272 мечетях в Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской областях.Выбор мечетей не случаен: эти авторитетные социальные институты расположены практически во всех населенных пунктах и оснащены внешними громкоговорителями высокой мощности, обеспечивающими радиус слышимости от 500 до 2 000 метров. По расчетам проекта, оповещение через мечети позволяет охватить около 6,5 млн человек.Дополнительным преимуществом этого способа оповещения является возможность передавать экстренные сообщения и в случае перебоев мобильной связи и энергоснабжения.

