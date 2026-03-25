Узбекистанцы будут получать оповещения о ЧС через громкоговорители мечетей
2026-03-25T16:25+0500
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik
. Жители Узбекистана будут получать оповещения о ЧС через громкоговорители мечетей, расположенных вблизи населенных пунктов, сообщается
на сайте ПРООН.
Проект реализовали МЧС республики совместно с ПРООН.
“В рамках пилотной инициативы специальные устройства устанавливаются в мечетях, расположенных вблизи населенных пунктов. Это позволит передавать экстренные сообщения МЧС через внешние громкоговорители мечетей и оперативно доводить информацию до широкой аудитории”, — говорится в сообщении.
Сейчас систему уже установили в 272 мечетях в Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской областях.
Выбор мечетей не случаен: эти авторитетные социальные институты расположены практически во всех населенных пунктах и оснащены внешними громкоговорителями высокой мощности, обеспечивающими радиус слышимости от 500 до 2 000 метров. По расчетам проекта, оповещение через мечети позволяет охватить около 6,5 млн человек.
Дополнительным преимуществом этого способа оповещения является возможность передавать экстренные сообщения и в случае перебоев мобильной связи и энергоснабжения.