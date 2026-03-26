https://uz.sputniknews.ru/20260326/cha-velogonschitsy-uzbekistana-vpervye-zavoevali-medal-v-komandnoy-distsipline-56515814.html

ЧА: велогонщицы Узбекистана впервые завоевали медаль в командной дисциплине

Sputnik Узбекистан

На Филиппинах проходит чемпионат Азии по велотреку среди взрослых и юниоров. В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран

2026-03-26T13:01+0500

спорт

велоспорт

узбекистан

бронза

медаль

чемпионат азии

филиппины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56515947_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_647f151ea36adbd2ed9179baed5dc3d6.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Велогонщицы Узбекистана впервые в истории поднялись на пьедестал в командной дисциплине на чемпионате Азии. В первый день соревнований сборная республики завоевала бронзу, сообщает НОК.Накануне в городе Тагайтай (Филиппины) стартовал ЧА по велотреку среди взрослых и юниоров. В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран. В первый день соревнований состоялись командные гонки.Чемпионат Азии завершится 31 марта.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

велогонщицы узбекистан чемпионат азии