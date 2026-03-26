ЧА: велогонщицы Узбекистана впервые завоевали медаль в командной дисциплине
13:01 26.03.2026 (обновлено: 13:08 26.03.2026)
Велоспортсменки Узбекистана впервые в истории поднялись на пьедестал в командной дисциплине на ЧА
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Велогонщицы Узбекистана впервые в истории поднялись на пьедестал в командной дисциплине на чемпионате Азии. В первый день соревнований сборная республики завоевала бронзу, сообщает НОК.
Накануне в городе Тагайтай (Филиппины) стартовал ЧА по велотреку среди взрослых и юниоров. В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран. В первый день соревнований состоялись командные гонки.
“В первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль. Соотечественницы добились этого результата в командной гонке преследования среди юниорок. Примечательно, что узбекские велогонщицы впервые в истории поднимаются на пьедестал континентального первенства в командной дисциплине”, — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии завершится 31 марта.