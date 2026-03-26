Кризис на Ближнем Востоке: влияние на Центральную Азию — видео

Кризисы в Южной Азии и на Ближнем Востоке уже влияют на Центральную Азию — прежде всего через логистику, энергетику и экономику. Однако, по мнению экспертов, регион сохраняет устойчивость и адаптируется к новым условиям

2026-03-26T16:04+0500

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся круглый стол на тему влияния кризисов в Южной Азии и на Ближнем Востоке на развитие стран Центральной Азии. В обсуждении участвовали заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, начальник отдела Международного института ЦА Данияр Курбанов и директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.Эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на внешние вызовы, регион сохраняет запас прочности. За последние 7-8 лет странам Центральной Азии удалось заметно улучшить политическую атмосферу и укрепить региональное сотрудничество.По оценке Курбанова, это позволяет рассчитывать на сохранение стабильности и дальнейшее развитие даже в условиях внешних кризисов. В частности, рост цен на энергоресурсы окажет влияние на экономику региона, однако страны будут активнее развивать альтернативные транспортно-логистические маршруты и энергетическое сотрудничество.Дополнительный импульс может получить реализация крупных инфраструктурных проектов, включая строительство АЭС в Узбекистане и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.В то же время, как отметил Притчин, кризисы в Южной Азии и на Ближнем Востоке уже отражаются на регионе — прежде всего через логистику и экономику. По его словам, ключевой гарантией стабильности остается прямой диалог стран региона и принцип невовлечения внешних игроков.Отдельно он отметил устойчивость связки Россия – Центральная Азия – Китай, которая остается важной основой долгосрочных экономических и инфраструктурных проектов, а также логистической связанности региона.Говоря о глобальном контексте, Притчин указал, что Европейский союз оказался в более уязвимом положении из-за роста зависимости от дорогих альтернативных поставок энергоресурсов. На этом фоне сотрудничество Центральной Азии с Россией, напротив, приносит практические результаты: продолжается реализация проектов в атомной энергетике, а "Газпром" усиливает роль одного из ключевых гарантов энергетической безопасности региона.В свою очередь Эргашев подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана выходит за рамки локального кризиса и отражает более глубокие изменения в системе международной безопасности. По его словам, регион Центральной Азии уже входит в период серьезной трансформации, и даже после завершения конфликта прежняя конфигурация не восстановится.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

