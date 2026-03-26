Президенты Узбекистана и Таджикистана дали старт десяти совместным проектам
Sputnik Узбекистан
2026-03-26T18:15+0500
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации. Об этом сообщает
пресс-служба руководителя страны.
“Главы государств дали старт реализации 10 совместных проектов... Президенты Узбекистана и Таджикистана выразили уверенность, что реализация представленных проектов придаст мощный импульс дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества двух стран”, — говорится в сообщении.
создание предприятий по выпуску мебели и изделий из кожи;
расширение производства бытовой техники;
строительство текстильных мощностей в Таджикистане;
возведение жилого комплекса и торговых объектов в Ташкенте;
организацию выпуска консервной продукции в Ферганской области.
Кроме того, лидеры запустили объекты по производству молочной продукции в Андижанской области, фруктовых соков и металлических брикетов в Сурхандарьинской области.
Также состоялась торжественная церемония присвоения одной из улиц Нового Ташкента имени города Душанбе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистане с государственным визитом. Главы двух стран провели переговоры в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета.