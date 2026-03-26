В Герценовском университете в Ташкенте вручили дипломы магистрам

В Герценовском университете в Ташкенте вручили дипломы магистрам

Sputnik Узбекистан

Молодые люди прошли обучение по трем образовательным программам и теперь пополнят ряды специалистов в сферах инклюзивного и педагогического образования

2026-03-26T15:40+0500

2026-03-26T15:40+0500

2026-03-26T16:07+0500

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили дипломы об окончании магистратуры, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году вуз выпускает 39 магистров по направлению "Психолого-педагогическое образование", 11 из которых получили дипломы с отличием.Они прошли обучение по трем образовательным программам — "Методическое сопровождение в дошкольном образовании", "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка" и "Психологическое сопровождение становления личности в образовании. Выпускница Ангелина Карпенко рассказала, что магистратура стала для нее не просто очередным этапом обучения, а пространством, где она выросла как личностно, так и профессионально.Тепло и с большой благодарностью вспоминает годы обучения в вузе еще одна выпускница магистратуры Юлдуз Узакбаева.Филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте в будущем учебном году расширит перечень образовательных программ. В числе новых направлений — цифровое образование, инклюзивная подготовка и адаптивная физическая культура.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

филиал ргпу им. герцена ташкент вручение дипломы магистры