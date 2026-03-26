В Герценовском университете в Ташкенте вручили дипломы магистрам
2026-03-26T15:40+0500
15:40 26.03.2026 (обновлено: 16:07 26.03.2026)
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили дипломы об окончании магистратуры, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году вуз выпускает 39 магистров по направлению "Психолого-педагогическое образование", 11 из которых получили дипломы с отличием.
Они прошли обучение по трем образовательным программам — "Методическое сопровождение в дошкольном образовании", "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка" и "Психологическое сопровождение становления личности в образовании.
Выпускница Ангелина Карпенко рассказала, что магистратура стала для нее не просто очередным этапом обучения, а пространством, где она выросла как личностно, так и профессионально.
"Огромная радость, что сейчас мы имеем возможность обучаться в лучших российских вузах, не выезжая за пределы своей родной страны, родного Узбекистана", — поделилась она.
Тепло и с большой благодарностью вспоминает годы обучения в вузе еще одна выпускница магистратуры Юлдуз Узакбаева.
"За эти годы мы получили ценные знания, навыки, изучили методики в области психологии и педагогики, которые помогут нам грамотно сопровождать школьников, студентов в системе образования нашей страны", — отмечает Юлдуз.
Филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте в будущем учебном году расширит перечень образовательных программ. В числе новых направлений — цифровое образование, инклюзивная подготовка и адаптивная физическая культура.
