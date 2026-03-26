Как проходит в Ташкенте зимняя школа для будущих атомщиков — видео
Основная цель проекта — формирование интереса у молодежи к атомной отрасли и инженерно-техническим профессиям, развитие научного и критического мышления, а также ранняя профориентация школьников
школа, атомная энергетика, ташкент, узбекистан, филиал нияу мифи в ташкенте, узатом, видео, эксклюзив, видео

Основная цель проекта — формирование интереса у молодежи к атомной отрасли и инженерно-техническим профессиям, развитие научного и критического мышления, а также ранняя профориентация школьников.
В НИЯУ МИФИ в Ташкенте впервые проходит зимняя инженерная школа для будущих атомщиков "Молодое поколение атомной отрасли Узбекистана". Проект реализуют совместно с агентством "Узатом", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Уже на первом этапе было подано более 650 заявок на участие. В результате были отобраны 42 человека — это учащиеся 10–11-х классов и выпускники техникумов. Все они прошли строгий конкурсный отбор: комиссия оценивала академическую успеваемость, участие в олимпиадах, достижения ребят и их мотивационные письма.
Как отмечает исполнительный директор филиала НИЯУ МИФИ Шавкат Абдукамилов, ключевая задача проекта — сформировать у школьников интерес к науке и инженерным направлениям. По его словам, запуск таких инициатив напрямую связан с теми процессами, которые сегодня происходят в стране.
"Узбекистан сейчас стоит на пороге больших изменений, в стране планируется строительство первой атомной электростанции. Такие высокие технологии требуют специалистов нового уровня и формируют новую культуру безопасности", — сказал он.
Именно поэтому, как подчеркивает Абдукамилов, важно начинать работу с будущими абитуриентами еще со школьной скамьи, в том числе через такие форматы, как зимняя школа.
Занятия здесь проходят на русском и узбекском языках в интерактивном формате. В течение недели школьники погружаются в основы физики, инженерии и ядерных технологий, работают в лабораториях и слушают лекции преподавателей филиала.
"Здесь учащиеся получают возможность побыть в филиале, почувствовать, как здесь происходит становление инженеров, какие навыки, дисциплины изучают те, кто выбрал эту стезю", — говорит руководитель зимней школы, преподаватель кафедры "Ядерная физика и энергетика" Саодат Шовдирова.
В программу зимней школы включены не только лекции и лабораторные занятия, но и выезды на научные объекты. Школьники познакомятся с устройством ядерного реактора, пройдут тренинги по эмоциональному интеллекту, проектной работе и развитию презентационных навыков. Для участников предусмотрены спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, экскурсия по филиалу, а также посещение Информационного центра атомных технологий.
Особое внимание в зимней школе уделено развитию STEM-компетенций, практических навыков и пониманию роли атомных технологий в устойчивом развитии экономики.
Один из участников школы, Ирек Турсунов, признается: попасть сюда было непросто. Он говорит, что очень старался, когда писал мотивационное письмо, чтобы показать свои сильные стороны — в физике, математике и других дисциплинах. Обучение в зимней школе он рассматривает как шаг к будущей профессии.
"Филиал МИФИ дает много возможностей для дальнейшего обучения и работы в Узбекистане — в промышленности, на атомной электростанции. Я поступил в зимнюю школу, чтобы получить базовые знания и расширить кругозор", — отмечает он.
Участница школы Алина Умарова узнала о проекте из социальных сетей и решила подать документы сразу.
"Я собрала академическую справку, приложила сертификаты, написала мотивационное письмо. Отбор был по нескольким критериям — смотрели и на успеваемость, и на достижения. И мне повезло оказаться здесь", — говорит она.
По словам девушки, школа — это не только учеба, но и среда.
"Мне очень приятно, что я оказалась среди таких умных и интересных ребят. Мы быстро нашли общий язык, много общаемся, делимся опытом. Здесь очень креативная атмосфера", — говорит она.
Завершится зимняя школа международной инженерно-физической олимпиадой. Победители и призеры получат преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ в Ташкенте. Позже аналогичная олимпиада пройдет во всех регионах страны, чтобы охватить как можно больше талантливых школьников.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
