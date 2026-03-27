https://uz.sputniknews.ru/20260327/a-zori-zdes-tixie-kfu-uzbekistan-spektakl-studenti-56546947.html

"А зори здесь тихие…": студенты филиала КФУ в Джизаке выступили на большой сцене

Sputnik Узбекистан

Спектакль дал старт новому проекту Россотрудничества в Узбекистане "Театр молодых сердец", куда планируется привлечь и другие вузы страны.

2026-03-27T18:39+0500

узбекистан

россия

великая отечественная война

спектакль

студент

театр

культура

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56552791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0ff25b75f3b496aceb0efd2609e90f4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте, на сцене Молодежного театра Узбекистана, состоялась премьера спектакля "А зори здесь тихие…". Его подготовили и представили не профессиональные актеры, а студенты филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в Джизаке под руководством преподавателя направления "Журналистика" вуза Андрея Матяса.Театральная труппа в филиале родилась еще в первый год его работы — тогда энтузиасты поставили небольшой спектакль по пьесе "Варшавский набат".Работа получила положительный отклик у студентов и преподавателей, поэтому дело решили продолжить: ставили мини-спектакли и отдельные театрализованные сценки для разных мероприятий.Спектакль "А зори здесь тихие…" для непрофессиональной труппы стал дебютом на большой сцене. Реализовать проект помогло Россотрудничество в Узбекистане. Курировал процесс, а также предоставил свою площадку Молодежный театр Узбекистана — его сотрудники восприняли на ура инициативу по созданию студенческого театра в филиале КФУ.Спектакль "А зори здесь тихие…" дал старт новому проекту Русского дома в Узбекистане "Театр молодых сердец", куда планируется привлечь и другие вузы страны. Также спектакль стал первым мероприятием, приуроченным к 25-летию представительства Россотрудничества в Узбекистане.Она добавила, что в планах еще много мероприятий, посвященных и Дню Победы и 25-летию организации.Студенты филиала КФУ выступили не только как актеры — они самостоятельно занимались светом, звуком и реквизитами, полностью погрузившись в театральный процесс. Ребята признаются, что работа над спектаклем стала для них важным жизненным опытом.Она также отметила, что постановка, посвященная теме войны, требует глубокого эмоционального погружения и понимания трагических событий прошлого.Еще один студент Дмитрий Шишнев добавил, что тема Великой Отечественной войны, лежащая в основе произведения, остается актуальной и сегодня. По словам ребят, участие в подобных проектах помогает сохранить историческую память и осознать, какой ценой в те страшные годы была достигнута Победа.Подробнее — в материале корреспондента Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

