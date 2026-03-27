"А зори здесь тихие…": студенты филиала КФУ в Джизаке выступили на большой сцене
18:21 27.03.2026 (обновлено: 18:39 27.03.2026)
Спектакль дал старт новому проекту Россотрудничества в Узбекистане "Театр молодых сердец", куда планируется привлечь и другие вузы страны.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте, на сцене Молодежного театра Узбекистана, состоялась премьера спектакля "А зори здесь тихие…". Его подготовили и представили не профессиональные актеры, а студенты филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в Джизаке под руководством преподавателя направления "Журналистика" вуза Андрея Матяса.
Театральная труппа в филиале родилась еще в первый год его работы — тогда энтузиасты поставили небольшой спектакль по пьесе "Варшавский набат".
"Мы не преследовали какую-то определенную цель, а просто сами горели желанием попробовать что-то такое", — говорит Матяс.
Работа получила положительный отклик у студентов и преподавателей, поэтому дело решили продолжить: ставили мини-спектакли и отдельные театрализованные сценки для разных мероприятий.
Спектакль "А зори здесь тихие…" для непрофессиональной труппы стал дебютом на большой сцене. Реализовать проект помогло Россотрудничество в Узбекистане. Курировал процесс, а также предоставил свою площадку Молодежный театр Узбекистана — его сотрудники восприняли на ура инициативу по созданию студенческого театра в филиале КФУ.
"Во-первых, это воспитание, дисциплина, возможность открываться людям. То есть с чистыми руками, с чистым сердцем, они идут навстречу к людям, навстречу к зрителю. И это в них воспитывает человечность. Потому что в наше сложное время такого рода мероприятия, желание погрузиться в материал, причем в такой очень сложный материал, это дорогого стоит, потому что это сохранение памяти", — сказал Анвар Картаев, главный режиссер и художественный руководитель Молодежного театра Узбекистана.
Спектакль "А зори здесь тихие…" дал старт новому проекту Русского дома в Узбекистане "Театр молодых сердец", куда планируется привлечь и другие вузы страны. Также спектакль стал первым мероприятием, приуроченным к 25-летию представительства Россотрудничества в Узбекистане.
"Отдельно я хотела бы поблагодарить Общественный совет Россотрудничества, который оказал финансовую поддержку в организации проекта", — подчеркнула председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Она добавила, что в планах еще много мероприятий, посвященных и Дню Победы и 25-летию организации.
"Это будут и конкурсы, и квизы, и мастер-классы, и большой концерт", — добавила она.
Студенты филиала КФУ выступили не только как актеры — они самостоятельно занимались светом, звуком и реквизитами, полностью погрузившись в театральный процесс. Ребята признаются, что работа над спектаклем стала для них важным жизненным опытом.
"Ты учишься проживать это, и у тебя формируется осознание того, что вообще происходило. Тема войны, потеря бойцов, смерть, стресс, напряжение, шок — это все нужно уметь показать на сцене. И нас, непрофессиональных актеров, учили этому", — поделилась студентка Нигина Рустамова.
Она также отметила, что постановка, посвященная теме войны, требует глубокого эмоционального погружения и понимания трагических событий прошлого.
Еще один студент Дмитрий Шишнев добавил, что тема Великой Отечественной войны, лежащая в основе произведения, остается актуальной и сегодня. По словам ребят, участие в подобных проектах помогает сохранить историческую память и осознать, какой ценой в те страшные годы была достигнута Победа.
