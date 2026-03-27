https://uz.sputniknews.ru/20260327/teatr-podrostki-chirchik-56554566.html

Как подростки из Чирчика покоряют театр

Sputnik Узбекистан

Это место, где становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.

2026-03-27T19:17+0500

узбекистан

чирчик

театр

общество

молодежь

культура

искусство

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56553561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8e6402c7e2310a830ef809ea12896f4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сегодня отмечается международный день театра. Зачастую их посещают в столице, но бывает, что искусство живет и за ее пределами.В Чирчике, небольшом городке Ташкентской области, есть театральная студия. Здесь нет гонораров, актеры не платят за обучение, да и к тому же это подростки от 13 до 20 лет. А сама студия работает в местном Дворце культуры.Спектакли проходят на русском языке, и собирается на них свыше 500 зрителей. Язык не становится преградой между человеком и искусством.Для юных актеров эта студия - место, где они становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.Как рождаются спектакли, что движет студией - в видео корреспондента Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

узбекистан театр чирчик вешалка общество молодежь культура искусство видео