Sputnik Узбекистан
Как подростки из Чирчика покоряют театр
2026-03-27T19:17+0500
19:17 27.03.2026 (обновлено: 19:19 27.03.2026)
Это место, где становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сегодня отмечается международный день театра. Зачастую их посещают в столице, но бывает, что искусство живет и за ее пределами.
В Чирчике, небольшом городке Ташкентской области, есть театральная студия. Здесь нет гонораров, актеры не платят за обучение, да и к тому же это подростки от 13 до 20 лет. А сама студия работает в местном Дворце культуры.
Спектакли проходят на русском языке, и собирается на них свыше 500 зрителей. Язык не становится преградой между человеком и искусством.
"Я считаю, что мы должны доносить жизненные ценности до людей через творчество", - делится руководитель студии Севара Азамова.
Для юных актеров эта студия - место, где они становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.
Как рождаются спектакли, что движет студией - в видео корреспондента Sputnik Узбекистан.
