https://uz.sputniknews.ru/20260327/teatr-podrostki-chirchik-56554566.html
Как подростки из Чирчика покоряют театр
Как подростки из Чирчика покоряют театр
Sputnik Узбекистан
Это место, где становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.
2026-03-27T19:17+0500
2026-03-27T19:17+0500
2026-03-27T19:19+0500
узбекистан
чирчик
театр
общество
молодежь
культура
искусство
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56553561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8e6402c7e2310a830ef809ea12896f4.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сегодня отмечается международный день театра. Зачастую их посещают в столице, но бывает, что искусство живет и за ее пределами.В Чирчике, небольшом городке Ташкентской области, есть театральная студия. Здесь нет гонораров, актеры не платят за обучение, да и к тому же это подростки от 13 до 20 лет. А сама студия работает в местном Дворце культуры.Спектакли проходят на русском языке, и собирается на них свыше 500 зрителей. Язык не становится преградой между человеком и искусством.Для юных актеров эта студия - место, где они становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.Как рождаются спектакли, что движет студией - в видео корреспондента Sputnik Узбекистан.
узбекистан
чирчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1b/56553561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba4e6f3cedd0c4cc6cd097b9fe49f943.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан театр чирчик вешалка общество молодежь культура искусство видео
узбекистан театр чирчик вешалка общество молодежь культура искусство видео
Как подростки из Чирчика покоряют театр
19:17 27.03.2026 (обновлено: 19:19 27.03.2026)
Эксклюзив
Это место, где становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сегодня отмечается международный день театра. Зачастую их посещают в столице, но бывает, что искусство живет и за ее пределами.
В Чирчике, небольшом городке Ташкентской области, есть театральная студия. Здесь нет гонораров, актеры не платят за обучение, да и к тому же это подростки от 13 до 20 лет. А сама студия работает в местном Дворце культуры.
Спектакли проходят на русском языке, и собирается на них свыше 500 зрителей. Язык не становится преградой между человеком и искусством.
"Я считаю, что мы должны доносить жизненные ценности до людей через творчество", - делится руководитель студии Севара Азамова.
Для юных актеров эта студия - место, где они становятся увереннее, открывают в себе новые способности, учатся добру.
Как рождаются спектакли, что движет студией - в видео корреспондента Sputnik Узбекистан
.