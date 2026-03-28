ЕАЭС: принята программа защиты прав потребителей в условиях цифровой трансформации
Ключевые направления документа связаны с широким внедрением современных технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров
2026-03-28T11:10+0500
Новости
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Евразийский межправительственный совет на заседании 27 марта в Шымкенте утвердил Программу совместных действий государств – членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей на 2026 — 2030 годы, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Программа стала знаковым событием на пути формирования справедливого и конкурентоспособного экономического пространства ЕАЭС, гарантирующего надежную защиту интересов граждан и добросовестного бизнеса", – подчеркнул министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.
Он добавил, что документ основан на опыте совместной работы государств-членов, проведенной в 2022-2025 годах. Программа призвана вывести эту деятельность на новый уровень. Ее основная цель – обеспечить максимальную защиту граждан в условиях цифровой экономики и повысить привлекательность внутреннего рынка для бизнеса.
Ключевые направления документа связаны с широким внедрением современных технологий и прогрессивных методов досудебного урегулирования споров.
Страны ЕАЭС сосредоточат усилия на:
развитии удобных цифровых сервисов;
повышении правовой грамотности граждан;
формировании прозрачных и понятных правил функционирования потребительского рынка.
Также в Союзе продолжат обмен опытом и разработку общих подходов по противодействию недобросовестным практикам и защите прав и интересов потребителей.