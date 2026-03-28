Филиал МГУ в Ташкенте отметил 20-летие — фото
Разделить радость со студентами и профессорско-преподавательским составом приехали именитые гости из Узбекистана и России, представители головного вуза.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Филиал МГУ в Ташкенте отметил 20-летие, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественном мероприятии по случаю знаковой даты участвовали министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов, проректор МГУ Юрий Мазей, профессора и преподаватели головного вуза, президент Академии наук РУз Шавкат Аюпов, представители посольства России в Узбекистане, руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская и другие.
Обращаясь к собравшимся, Шарипов отметил, что в республике последовательно расширяется сеть филиалов ведущих российских высших образовательных учреждений.
© telegram sputnikuzbekistanУ узбекской молодежи растет интерес к получению образования в российских вузах
У узбекской молодежи растет интерес к получению образования в российских вузах
"В настоящее время в Узбекистане успешно функционируют 15 филиалов ведущих вузов России. 11 из них были открыты в период восемнадцатого по двадцать пятый годы. Всего в российских филиалах обучаются более 9 000 студентов, работает 435 преподавателей и профессоров", — сказал он.
Министр подчеркнул динамичное развитие академической мобильности, а также рост интереса узбекской молодежи к получению образования в российских вузах.
Шавкат Аюпов пригласил выпускников филиала МГУ в Ташкенте продолжать научную работу в институтах Академии наук.
"Академия наук всегда нуждается в молодых кадрах. У нас очень сильные школы по математике, физике, ядерной физике. И мы рассчитываем, что выпускники филиала придут к нам делать науку", — сказал он.
В видеообращении к гостям, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что деятельность филиала показала: классическое российское образование оказалось по-настоящему востребовано в Узбекистане.
"Следуя традициям университета, мы передаем студентам не только знания, но и особую академическую культуру, профессиональные ценности, традиции. И лучшим подтверждением этого является то, что многие выпускники вернулись в филиал уже в качестве преподавателей", — подчеркнул он.
В рамках мероприятия представители профессорско-преподавательского состава филиала МГУ в Ташкенте и головного вуза были отмечены нагрудными знаками "Отличник народного образования Республики Узбекистан", юбилейными нагрудными знаками "270 лет МГУ имени М.В. Ломоносова" и почетными грамотами министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.
Филиал МГУ функционирует в Ташкенте с 2006 года. В первые годы студенты обучались здесь по направлениям "Прикладная математика и информатика" и "Психология".
На сегодняшний день в университете получают знания около 1000 студентов по направлениям бакалавриата на таких факультетах, как прикладная математика и информатика, психология, менеджмент, филология, реклама и связи с общественностью, а также педагогическое образование. С 2025-2026 учебного года в магистратуре открыт новый профиль "Политология", куда зачислен 21 студент.
"Я работал в филиале как преподаватель с 2008 года. У нас было два факультета, мы принимали в год 40 молодых математиков и 40 психологов. Сейчас мы принимаем 300 человек: математиков, психологов, менеджеров, рекламщиков, политологов, педагогов и филологов. И сейчас здание переполнено студентами, у нас очень активно кипит жизнь. Мы сильно расширились", — сказал в интервью Sputnik Узбекистан руководитель филиала МГУ в Ташкенте Николай Волков.
Завкафедрой государственной политики факультета политологии МГУ Владимир Якунин добавил, что создание инструментов взаимодействия между научными образованиями России и Узбекистана — это практическое воплощение установок двух президентов — Мирзиёева и Путина—, которые провозгласили необходимость усиленного сотрудничества в гуманитарной и образовательной областях. Он отметил, что деятельность филиала МГУ и других российских вузов несет две важные функции.
"Первая — это сохранение и развитие традиционной системы общения между представителями двух народов. И вторая — сохранение того очень важного элемента нашего общего наследия, который называется единый язык общения", — сказал он.
Сегодня студенты филиала МГУ в Ташкенте демонстрируют высокие результаты на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и научных соревнованиях. Одна из них — студентка 4 курса факультета психологии Зебунисо Кодирова, удостоенная Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан. О своих наставниках девушка говорит с большой благодарностью.
"Я пишу научную работу под научным руководством московского преподавателя, и для меня это максимально вдохновляющий опыт. В дальнейшем я хочу продолжить научную деятельность, потому что мне эта сфера интересна", — добавила она.
В рамках праздничного мероприятия выступили молодые артисты Узбекистана.
Гости также приняли участие в посадке деревьев на территории филиала и в открытии нового теннисного корта, который стал прекрасным подарком для студентов.
Накануне в вузе прошла международная научно-практическая конференция на тему "Роль филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте в развитии науки, образования и подготовки кадров".