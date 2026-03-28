Филиал МГУ в Ташкенте отметил 20-летие — фото

Разделить радость со студентами и профессорско-преподавательским составом приехали именитые гости из Узбекистана и России, представители головного вуза

2026-03-28T18:30+0500

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Филиал МГУ в Ташкенте отметил 20-летие, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжественном мероприятии по случаю знаковой даты участвовали министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов, проректор МГУ Юрий Мазей, профессора и преподаватели головного вуза, президент Академии наук РУз Шавкат Аюпов, представители посольства России в Узбекистане, руководитель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская и другие.Обращаясь к собравшимся, Шарипов отметил, что в республике последовательно расширяется сеть филиалов ведущих российских высших образовательных учреждений.Министр подчеркнул динамичное развитие академической мобильности, а также рост интереса узбекской молодежи к получению образования в российских вузах.Шавкат Аюпов пригласил выпускников филиала МГУ в Ташкенте продолжать научную работу в институтах Академии наук.В видеообращении к гостям, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что деятельность филиала показала: классическое российское образование оказалось по-настоящему востребовано в Узбекистане.В рамках мероприятия представители профессорско-преподавательского состава филиала МГУ в Ташкенте и головного вуза были отмечены нагрудными знаками "Отличник народного образования Республики Узбекистан", юбилейными нагрудными знаками "270 лет МГУ имени М.В. Ломоносова" и почетными грамотами министерства высшего образования, науки и инноваций РУз.Филиал МГУ функционирует в Ташкенте с 2006 года. В первые годы студенты обучались здесь по направлениям "Прикладная математика и информатика" и "Психология".На сегодняшний день в университете получают знания около 1000 студентов по направлениям бакалавриата на таких факультетах, как прикладная математика и информатика, психология, менеджмент, филология, реклама и связи с общественностью, а также педагогическое образование. С 2025-2026 учебного года в магистратуре открыт новый профиль "Политология", куда зачислен 21 студент.Завкафедрой государственной политики факультета политологии МГУ Владимир Якунин добавил, что создание инструментов взаимодействия между научными образованиями России и Узбекистана — это практическое воплощение установок двух президентов — Мирзиёева и Путина—, которые провозгласили необходимость усиленного сотрудничества в гуманитарной и образовательной областях. Он отметил, что деятельность филиала МГУ и других российских вузов несет две важные функции.Сегодня студенты филиала МГУ в Ташкенте демонстрируют высокие результаты на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах и научных соревнованиях. Одна из них — студентка 4 курса факультета психологии Зебунисо Кодирова, удостоенная Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан. О своих наставниках девушка говорит с большой благодарностью.В рамках праздничного мероприятия выступили молодые артисты Узбекистана.Гости также приняли участие в посадке деревьев на территории филиала и в открытии нового теннисного корта, который стал прекрасным подарком для студентов.Накануне в вузе прошла международная научно-практическая конференция на тему "Роль филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте в развитии науки, образования и подготовки кадров".

