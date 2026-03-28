Совет постпредов стран СНГ и Комиссия по экономическим вопросам проведут заседание
2026-03-28T17:00+0500
17:00 28.03.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Совет постпредов стран СНГ и Комиссия по экономическим вопросам 31 марта соберутся на совместное заседание, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

“31 марта 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ”, — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудят восемь вопросов, в их числе:
проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в конце мая в Ашхабаде;
ход подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел Содружества, намеченному на 17 апреля в Москве.
Также члены Совета постпредов и КЭВ обсудят:
деятельность Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества в 2020–2025 годах;
выполнение Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части экономического сотрудничества.
Кроме того, на заседании подведут итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в экономической сфере в 2025 году, а также итоги выполнения Плана мероприятий на 2023–2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом Содружества и ЕЭК.
