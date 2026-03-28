Умар Кремлёв: Нарды — это игра без границ

В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам, соревнования собрали около 500 спортсменов из более чем 50 стран. Призовой фонд турнира составляет $500 тыс

2026-03-28T10:08+0500

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Нарды — это игра без границ: взрослые передают опыт свой, молодые набирают опыт, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) и глава Международной федерации нард (IBF) Умар Кремлёв на полях международного турнира по нардам Asian Grand Prix 2026. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Соревнования, которые принимает Ташкент с 23 по 29 марта, объединили около 500 спортсменов из более чем 50 стран. Самая многочисленная делегация российская — 140 участников.Также в турнире участвуют представители Аргентины, Китая, Турции, США, Италии и других стран. 24 международных арбитра обеспечивают высокий уровень судейства.Кроме того, Умар Кремлёв рассказал о планах в ближайшее время объединить все настольные игры в единую международную структуру — Международную ассоциацию настольных игр, в которую войдут такие дисциплины, как шашки, нарды, домино и другие направления.Кремлёв также сообщил, что через два года планируется проведение Олимпиады настольных игр.Другие заявления президента Международной федерации нард (IBF):

https://uz.sputniknews.ru/20260323/56460682.html

