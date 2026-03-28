Умар Кремлёв: Нарды — это игра без границ
10:04 28.03.2026 (обновлено: 10:08 28.03.2026)
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам, соревнования собрали около 500 спортсменов из более чем 50 стран. Призовой фонд турнира составляет $500 тыс.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Нарды — это игра без границ: взрослые передают опыт свой, молодые набирают опыт, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) и глава Международной федерации нард (IBF) Умар Кремлёв на полях международного турнира по нардам Asian Grand Prix 2026. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Соревнования, которые принимает Ташкент с 23 по 29 марта, объединили около 500 спортсменов из более чем 50 стран. Самая многочисленная делегация российская — 140 участников.
Также в турнире участвуют представители Аргентины, Китая, Турции, США, Италии и других стран. 24 международных арбитра обеспечивают высокий уровень судейства.
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
1/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
2/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
3/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
4/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
5/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
© SputnikВ Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
6/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
1/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
2/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
3/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
4/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
5/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
6/6
© Sputnik
В Ташкенте проходит Asian Grand Prix 2026 по нардам
Кроме того, Умар Кремлёв рассказал о планах в ближайшее время объединить все настольные игры в единую международную структуру — Международную ассоциацию настольных игр, в которую войдут такие дисциплины, как шашки, нарды, домино и другие направления.
"Много видов будет развиваться, тем самым мы будем возрождать настольные игры", — отметил он.
Кремлёв также сообщил, что через два года планируется проведение Олимпиады настольных игр.
Другие заявления президента Международной федерации нард (IBF):
строительство спортивной школы Хасанбоя Дусматова начнется в апреле, проект и сметы мы уже утвердили;
в ближайшее время в Ташкенте ожидается открытие центра IBA;
спортивным чиновникам нужно повернуться лицом к спортсменам, а не одним местом;
весь спорт должен быть реальным социальным лифтом. Все, что зарабатывают международные ассоциации, эти деньги должны принадлежать только спортсменам;
при отсутствии достойных призовых и наград Олимпийские игры потихоньку будут умирать;
Олимпиада без России — это не Олимпиада;
во всем мире должно быть понимание, что спорт объединяет людей, и в спорте не должно быть политики.