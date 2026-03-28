Узбекистан и Беларусь укрепляют сотрудничество в правоохранительной сфере
В частности, речь идет об обмене опытом и практических вопросах расследования конкретных уголовных дел
2026-03-28T14:40+0500
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Развитие двустороннего сотрудничества, обмен оперативной информацией и расширение совместных образовательных проектов обсудили глава МВД Узбекистана Азиз Ташпулатов и заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев. Об этом сообщает
БелТА.
Переговоры прошли в раках рабочего визита делегации белорусского следственного ведомства в Узбекистан.
"Постоянный оперативный обмен информацией, знаниями и практическим опытом на международном уровне способствует укреплению механизмов правопорядка, защите безопасности наших граждан и стабильности в обществе", — отметил Анатолий Васильев.
Также речь шла о реализации меморандума о взаимопонимании между ведомствами по вопросам обмена информацией и взаимной помощи.
Обсудили и возможность присоединения узбекских коллег к соглашению о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников СНГ.
“Представленный белорусской стороной опыт, особенно в части расследования преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, является крайне востребованным и представляет значительную практическую ценность для наших сотрудников. Мы рассматриваем данный визит как серьезный шаг к углублению профессионального взаимодействия и развитию новых форм сотрудничества", — отметил Азиз Ташпулатов.
В фокусе внимания также находились практические вопросы расследования конкретных уголовных дел.