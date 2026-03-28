Узбекистан установил дипломатические отношения с Лесото

“В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Лесото…От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и глава миссии Лесото при ООН Матете Нена”, — говорится в сообщении.