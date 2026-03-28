Узбекистан установил дипломатические отношения с Лесото
Южноафриканское королевство стало 166-м государством, с которым Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Лесото, сообщает ИА "Дунё".Стороны отметили важность укрепления тесного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Королевство Лесото стало 166-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Узбекистан установил дипломатические отношения с Лесото, сообщает
ИА "Дунё".
“В Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Лесото…От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и глава миссии Лесото при ООН Матете Нена”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность укрепления тесного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Королевство Лесото стало 166-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.