ЧА по велотреку: сборная Узбекистана завоевала еще 4 медали
ЧА по велотреку: сборная Узбекистана завоевала еще 4 медали
На Филиппинах проходит чемпионат Азии по велотреку среди взрослых и юниоров. В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран
2026-03-29T09:55+0500
2026-03-29T09:55+0500
2026-03-29T09:55+0500
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по велотреку на чемпионате Азии, который проходит с 25 по 31 марта в городе Тагайтай на Филиппинах, завоевала еще 4 медали, сообщает пресс-служба НОК.В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран.Победители:ЗолотоСереброБронзаТаким образом, узбекистанцы уже завоевали 6 наград на данных соревнованиях.Турнир проходит под эгидой Азиатской конфедерации велоспорта (ACC) и Международного союза велосипедистов (UCI). В программе — индивидуальные и командные гонки, спринтерские и темповые дисциплины среди мужчин и женщин, а также юниоров.
сборная узбекистана чемпионат азии велотрек филиппины медали
сборная узбекистана чемпионат азии велотрек филиппины медали
ЧА по велотреку: сборная Узбекистана завоевала еще 4 медали
На Филиппинах проходит чемпионат Азии по велотреку среди взрослых и юниоров. В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Сборная Узбекистана по велотреку на чемпионате Азии, который проходит с 25 по 31 марта в городе Тагайтай на Филиппинах, завоевала еще 4 медали, сообщает
пресс-служба НОК.
В континентальном первенстве принимают участие более 300 спортсменов из 19 стран.
“Сборная Узбекистана по велотреку, выступающая на чемпионате Азии на Филиппинах, пополнила свою копилку еще 4 наградами — 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотую медаль команде принесла Нафосат Козиева, ставшая лучшей в гонке по очкам”, — говорится в сообщении.
Нафосат Козиева (взрослые, гонка по очкам)
Екатерина Макарочкина / Надежда Бартенёва (юниоры, мэдисон)
Шоислом Шоакмалов (юниоры, гонка по очкам)
Гулхаё Сатторова (юниоры, гонка по очкам)
Таким образом, узбекистанцы уже завоевали 6 наград на данных соревнованиях.
Турнир проходит под эгидой Азиатской конфедерации велоспорта (ACC) и Международного союза велосипедистов (UCI). В программе — индивидуальные и командные гонки, спринтерские и темповые дисциплины среди мужчин и женщин, а также юниоров.