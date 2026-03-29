https://uz.sputniknews.ru/20260329/delegatsiya-knr-i-mipt-uzbekistana-dogovorilis-o-sovmestnoy-prorabotke-novyx-proektov-56575919.html

Делегация КНР и МИПТ Узбекистана договорились о совместной проработке новых проектов

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-китайского стратегического партнерства, в том числе углубления межрегионального взаимодействия

2026-03-29T11:10+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

узбекистан

встреча

делегация

китай

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56574848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e69e52def60051ef8bf6671995baf699.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча с китайской делегацией во главе с руководителем департамента коммерции провинции Шаньси Ван Хунцзинем. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Речь шла о дальнейшем развитии узбекско-китайского стратегического партнерства, в том числе углублении межрегионального взаимодействия.Китайская сторона выразила готовность к расширению технологического сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии, водосбережения, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.По мнению участников встречи, форум станет важной площадкой для дальнейшего укрепления межрегионального взаимодействия и продвижения новых совместных инициатив.По итогам переговоров создали совместную Рабочую группу.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

