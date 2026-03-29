Делегация КНР и МИПТ Узбекистана договорились о совместной проработке новых проектов
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-китайского стратегического партнерства, в том числе углубления межрегионального взаимодействия
2026-03-29T11:10+0500
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча с китайской делегацией во главе с руководителем департамента коммерции провинции Шаньси Ван Хунцзинем. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Речь шла о дальнейшем развитии узбекско-китайского стратегического партнерства, в том числе углублении межрегионального взаимодействия.
Китайская сторона выразила готовность к расширению технологического сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии, водосбережения, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
“Достигнута договоренность о совместной проработке конкретного портфеля новых проектов, а также участии представительных делегаций предпринимателей в Третьем Узбекско-Китайском межрегиональном форуме, который состоится 20–22 мая текущего года в городе Сиань провинции Шаньси”, — говорится в сообщении.
По мнению участников встречи, форум станет важной площадкой для дальнейшего укрепления межрегионального взаимодействия и продвижения новых совместных инициатив.
По итогам переговоров создали совместную Рабочую группу.