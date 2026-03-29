Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

Глава РФ напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи

2026-03-29T13:40+0500

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, заявил президент РФ Владимир Путин.Он направил поздравление Олимпийскому комитету России (ОКР) по случаю его 115-летия.Путин напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи — "оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК”.Путин также отметил большой вклад ОКР в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

