Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр
Глава РФ напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи
2026-03-29T13:40+0500
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, заявил
президент РФ Владимир Путин.
Он направил поздравление Олимпийскому комитету России (ОКР) по случаю его 115-летия.
Путин напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи — "оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК”.
“Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма”, — подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил большой вклад ОКР в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.