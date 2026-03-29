"За мир без отходов": в Узбекистане пройдет масштабная акция по плоггингу

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню нулевых отходов, охватит всю республику. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде

2026-03-29T14:57+0500

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане 30 марта пройдет масштабная акция по плоггингу, сообщает Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню нулевых отходов, охватит всю республику. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде.Локации:Организатор акции — Комитет экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с широкой общественностью.Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Движение возникло в 2016 году в Швеции.Ранее Sputnik сообщал, что в Правоохранительной академии Узбекистана появилась постоянная волонтерская группа "Academic Plogging".Ее задача — развивать экокультуру в академии, а также обучать персонал школ, вузов и институтов проводить плоггинг.

