Sputnik Узбекистан
"За мир без отходов": в Узбекистане пройдет масштабная акция по плоггингу
Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню нулевых отходов, охватит всю республику. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде
14:55 29.03.2026 (обновлено: 14:57 29.03.2026)
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане 30 марта пройдет масштабная акция по плоггингу, сообщает Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
“Мероприятие стартует по всему Узбекистану 30 марта (в понедельник) в 10:00. Присоединяйтесь к экологической акции под лозунгом "Одна страна, одна цель – за международный мир без отходов!" Будьте с нами вместе со своими друзьями и семьей ради чистоты и благополучия нашей природы, служащей нам и будущим поколениям”, — говорится в сообщении.
Локации:
Ташкентская область — Паркентский район, Красногорск;
Сырдарьинская область — город Гулистан, махалля "Буюк келажак";
Джизакская область — участок автодороги М-39 в направлении Зааминского района;
Самаркандская область — город Самарканд;
Навоийская область — Навбахорский район, зона отдыха "Октепа";
Бухарская область — город Бухара, территория, прилегающая к старой крепостной стене парка "Саманиды";
Сурхандарьинская область — город Термез, зона отдыха "Амусохил";
Хорезмская область — город Ургенч, Молодежный парк;
Кашкадарьинская область — город Карши, парк имени Алишера Навои;
Андижанская область — город Бабур;
Наманганская область — город Наманган, Давлатабадский район, Молодежный парк в махалле "Порлок";
Ферганская область — город Фергана, зона отдыха "Саткак";
Каракалпакстан — город Нукус, территория вдоль канала Дустлик.
Организатор акции — Комитет экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с широкой общественностью.
Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Движение возникло в 2016 году в Швеции.
Ранее Sputnik сообщал, что в Правоохранительной академии Узбекистана появилась постоянная волонтерская группа "Academic Plogging".
Ее задача — развивать экокультуру в академии, а также обучать персонал школ, вузов и институтов проводить плоггинг.
