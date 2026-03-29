"Вечер дружбы" в Самарканде — яркое завершение Дней культуры и кино Таджикистана
18:35 29.03.2026 (обновлено: 18:36 29.03.2026)
САМАРКАНД, 29 мар — Sputnik. В рамках Дней культуры и кино Таджикистана в Узбекистане в Самарканде состоялся "Вечер дружбы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие организовали в одном из главных концертных залов региона — "Мароканд" и приурочили к торжественной церемонии закрытия масштабной культурной программы, проходившей в Узбекистане с 23 по 29 марта.
В течение недели жители республики знакомились с богатым наследием таджикского искусства: от кинематографа и живописи до музыки и театра. Однако именно самаркандский "Вечер дружбы" стал особым событием, подчеркнувшим прочные культурные и гуманитарные связи между Самаркандом и регионами Таджикистана.
Здесь важно отметить, что в Самарканде проживает внушительная таджикская диаспора, и традиции добрососедства с Таджикистаном бережно сохраняют на протяжении многих лет. Это подтверждают не только культурные инициативы, но и экономическое сотрудничество: в регионе действуют 19 предприятий с участием таджикского капитала, из которых 15 полностью созданы за счет инвестиций предпринимателей соседней республики.
"По итогам прошлого года товарооборот между нашей областью и регионами Таджикистана превысил 50 миллионов долларов. В Таджикистан поставляются металлопродукция, бытовая техника, шелковые, текстильные и синтетические изделия", — отметил начальник отдела Управления инвестиций, торговли и промышленности Самаркандской области Мадаминбек Нуруллаев.
Существенную роль играют и гуманитарные связи. В Самаркандском государственном университете действует факультет таджикской филологии, а также центр и кабинет таджикского языка, культуры и литературы. Кроме того, в школах, расположенных в местах компактного проживания таджикоязычного населения, функционируют классы с обучением на родном языке. Уже более 30 лет в регионе издают еженедельную газету на таджикском языке "Овози Самарканд".
Главным украшением "Вечера дружбы" стали выступления известных мастеров сцены Узбекистана и Таджикистана. Зрители насладились вокальными и инструментальными номерами, в которых гармонично переплелись национальные традиции и современные художественные решения.
"Концертная программа отличалась жанровым разнообразием и стала ярким символом культурной близости наших народов. Теплый прием публики и живая энергетика артистов превратили этот вечер в настоящий праздник взаимопонимания и уважения", — подчеркнул председатель культурного центра таджиков и таджикоязычных жителей Самарканда Шухрат Самадов.
Насыщенная программа "Дней культуры и кино Таджикистана" охватила и столицу Узбекистана, где прошли выставки таджикских художников, показы художественных фильмов, творческие встречи с писателями и поэтами, а также гала-концерт с участием артистов двух стран.