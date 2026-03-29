Узбекистан
рус
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260329/vecher-drujby-samarkand-zavershenie-dney-kultury-i-kino-tadjikistana-v-ruz-56582203.html
"Вечер дружбы" в Самарканде — яркое завершение Дней культуры и кино Таджикистана
Sputnik Узбекистан
Зрители насладились вокальными и инструментальными номерами, в которых гармонично переплелись национальные традиции и современные художественные решения
2026-03-29T18:35+0500
эксклюзив
общество
культура
искусство
дни культуры
таджикистан
узбекистан
самарканд
вечер
дружба узбеков и таджиков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56581674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff5906e7c7750076c47dc966c05ff82e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56581674_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_470e267ff31bc1a4ae55013146e6ed2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:35 29.03.2026 (обновлено: 18:36 29.03.2026)
© Sputnik. В рамках Дней культуры и кино Таджикистана в Узбекистане в Самарканде состоялся "Вечер дружбы"
. В рамках Дней культуры и кино Таджикистана в Узбекистане в Самарканде состоялся Вечер дружбы - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2026
© Sputnik
Подписаться
САМАРКАНД, 29 мар — Sputnik. В рамках Дней культуры и кино Таджикистана в Узбекистане в Самарканде состоялся "Вечер дружбы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие организовали в одном из главных концертных залов региона — "Мароканд" и приурочили к торжественной церемонии закрытия масштабной культурной программы, проходившей в Узбекистане с 23 по 29 марта.
В течение недели жители республики знакомились с богатым наследием таджикского искусства: от кинематографа и живописи до музыки и театра. Однако именно самаркандский "Вечер дружбы" стал особым событием, подчеркнувшим прочные культурные и гуманитарные связи между Самаркандом и регионами Таджикистана.
Здесь важно отметить, что в Самарканде проживает внушительная таджикская диаспора, и традиции добрососедства с Таджикистаном бережно сохраняют на протяжении многих лет. Это подтверждают не только культурные инициативы, но и экономическое сотрудничество: в регионе действуют 19 предприятий с участием таджикского капитала, из которых 15 полностью созданы за счет инвестиций предпринимателей соседней республики.
"По итогам прошлого года товарооборот между нашей областью и регионами Таджикистана превысил 50 миллионов долларов. В Таджикистан поставляются металлопродукция, бытовая техника, шелковые, текстильные и синтетические изделия", — отметил начальник отдела Управления инвестиций, торговли и промышленности Самаркандской области Мадаминбек Нуруллаев.
Существенную роль играют и гуманитарные связи. В Самаркандском государственном университете действует факультет таджикской филологии, а также центр и кабинет таджикского языка, культуры и литературы. Кроме того, в школах, расположенных в местах компактного проживания таджикоязычного населения, функционируют классы с обучением на родном языке. Уже более 30 лет в регионе издают еженедельную газету на таджикском языке "Овози Самарканд".
Главным украшением "Вечера дружбы" стали выступления известных мастеров сцены Узбекистана и Таджикистана. Зрители насладились вокальными и инструментальными номерами, в которых гармонично переплелись национальные традиции и современные художественные решения.
"Концертная программа отличалась жанровым разнообразием и стала ярким символом культурной близости наших народов. Теплый прием публики и живая энергетика артистов превратили этот вечер в настоящий праздник взаимопонимания и уважения", — подчеркнул председатель культурного центра таджиков и таджикоязычных жителей Самарканда Шухрат Самадов.
Насыщенная программа "Дней культуры и кино Таджикистана" охватила и столицу Узбекистана, где прошли выставки таджикских художников, показы художественных фильмов, творческие встречи с писателями и поэтами, а также гала-концерт с участием артистов двух стран.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0