Эксперты из Узбекистана прокомментировали инициированную Ганой резолюцию ООН

Документ признает трансатлантическую работорговлю и порабощение африканцев одним из самых тяжких преступлений против человечества

2026-03-30T14:16+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Ганой резолюцию, согласно которой трансатлантическая работорговля признана тягчайшим преступлением против человечества.Особое внимание в резолюции уделили вопросу исторической справедливости. Странам предложено принести официальные извинения, а также создать фонд репараций. Также речь идет о возвращении культурных ценностей, вывезенных в колониальную эпоху.Документ поддержали 123 государства, включая Узбекистан, 52 страны, среди них ряд членов ЕС, воздержались. Против выступили США, Израиль и Аргентина.Комментируя позицию последних эксперт-политолог, кандидат философских наук Равшан Назаров выделил ряд аспектов: политических, правовых и нравственных.По его мнению, позиция Соединенных Штатов, которые настаивают на том, что нельзя применять современные законы к действиям прошлого — это логика чисто правовой системы, а не оправдание самого рабства.В свою очередь, указал эксперт, Гана и другие страны исходят из другого подхода: даже если это было "законно" тогда, это все равно было глубоко несправедливо и бесчеловечно.Последствия трансатлантической работорговли (бедность, неравенство, расизм) ощущаются до сих пор, а значит, возможны различные формы компенсации — не только прямые выплаты, но и инвестиции, программы развития, признание ответственности. “Это уже не столько право, сколько вопрос исторической справедливости”, — пояснил Назаров.Он также отметил, что подобные голосования почти всегда имеют политический подтекст: развитые страны опасаются прецедента (если признать один раз — то могут последовать массовые требования компенсаций), а развивающиеся страны хотят пересмотра глобального неравенства. Таким образом, позиции часто отражают экономические и геополитические интересы, а не только принципы.Кроме того, страны могут не соглашаться именно с формулировкой "самое тяжкое преступление", но при этом не отрицать осуждение самого рабства, добавил Назаров.По мнению политолога, историка, независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, такая реакция на резолюцию США, Израиля и Аргентины говорит о том, что идет восстановление старых имперских и колониальных институтов.Западные страны, по его словам, не хотят потерять контроль над властными, материальными и духовными ресурсами, не хотят осудить то, что было столетиями в Европе — торговлю рабами.Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев считает, что Запад во главе с США не признают рабовладение как страшнейшую трагедию в истории человечества.Эксперт отметил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции в феврале 2026 года — яркий манифест западного неоколониализма, который говорит о том, что они собираются и дальше "лидировать в мире", а это подразумевает сохранение и углубление неоколониальной политики.По его мнению, Запад не признает рабовладение как страшнейшую трагедию в истории человечества на глобальном уровне, пока не изменится глобальная ситуация.Доктор философии по политическим наукам (PhD), доцент Шерзод Арапов отмечает, что решение Узбекистана поддержать соответствующую данную резолюцию Генассамблеи ООН является логичным продолжением последовательной политики республики, направленной на защиту прав и свобод человека, а также противодействие современным формам рабства и торговли людьми.Он напомнил, что в последние годы в стране реализовали комплекс системных реформ, направленных на искоренение принудительного труда, совершенствование национального законодательства и усиление институциональных механизмов противодействия торговле людьми.“В этом отношении, позиция Узбекистана отражает не только внешнеполитические приоритеты, но и внутреннюю трансформацию государства в сторону повышения стандартов прав человека и укрепления правового государства. Поддержка резолюции ООН подтверждает готовность страны активно участвовать в глобальных усилиях по ликвидации всех форм эксплуатации человека”, — резюмировал Шерзод Арапов.

