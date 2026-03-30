Эксперты из Узбекистана прокомментировали инициированную Ганой резолюцию ООН
14:16 30.03.2026 (обновлено: 14:25 30.03.2026)
© Foto : Patrick GrubanЗал Генеральной Ассамблеи ООН
Эксклюзив
Документ признает трансатлантическую работорговлю и порабощение африканцев одним из самых тяжких преступлений против человечества.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Ганой резолюцию, согласно которой трансатлантическая работорговля признана тягчайшим преступлением против человечества.
Особое внимание в резолюции уделили вопросу исторической справедливости. Странам предложено принести официальные извинения, а также создать фонд репараций. Также речь идет о возвращении культурных ценностей, вывезенных в колониальную эпоху.
Документ поддержали 123 государства, включая Узбекистан, 52 страны, среди них ряд членов ЕС, воздержались. Против выступили США, Израиль и Аргентина.
Комментируя позицию последних эксперт-политолог, кандидат философских наук Равшан Назаров выделил ряд аспектов: политических, правовых и нравственных.
© Из личного архива Равшана НазароваРавшан Назаров - доцент кафедры "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
По его мнению, позиция Соединенных Штатов, которые настаивают на том, что нельзя применять современные законы к действиям прошлого — это логика чисто правовой системы, а не оправдание самого рабства.
“Это базовый принцип международного права — иначе пришлось бы пересматривать огромную часть мировой истории. Аргумент звучит так: в момент совершения работорговли она не считалась незаконной на международном уровне, значит, юридическое требование компенсации сегодня сложно обосновать. Это логика чисто правовой системы, а не оправдание самого рабства”, — отметил Назаров.
В свою очередь, указал эксперт, Гана и другие страны исходят из другого подхода: даже если это было "законно" тогда, это все равно было глубоко несправедливо и бесчеловечно.
Последствия трансатлантической работорговли (бедность, неравенство, расизм) ощущаются до сих пор, а значит, возможны различные формы компенсации — не только прямые выплаты, но и инвестиции, программы развития, признание ответственности. “Это уже не столько право, сколько вопрос исторической справедливости”, — пояснил Назаров.
Он также отметил, что подобные голосования почти всегда имеют политический подтекст: развитые страны опасаются прецедента (если признать один раз — то могут последовать массовые требования компенсаций), а развивающиеся страны хотят пересмотра глобального неравенства. Таким образом, позиции часто отражают экономические и геополитические интересы, а не только принципы.
Кроме того, страны могут не соглашаться именно с формулировкой "самое тяжкое преступление", но при этом не отрицать осуждение самого рабства, добавил Назаров.
По мнению политолога, историка, независимого эксперта Бахтиёра Алимджанова, такая реакция на резолюцию США, Израиля и Аргентины говорит о том, что идет восстановление старых имперских и колониальных институтов.
Западные страны, по его словам, не хотят потерять контроль над властными, материальными и духовными ресурсами, не хотят осудить то, что было столетиями в Европе — торговлю рабами.
“Если нет никакого покаяния, то мы не перейдем на новый этап цивилизации. Это, как некоторые говорят, наступление нового феодализма, технофеодализма, когда оправдываются любые нарушения, правонарушения в сфере прав человека, то есть, они отдаляются от гуманизма. И это приводит к таким заявлениям, к таким оправданиям собственной истории”, — заключил Алимджанов.
Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев считает, что Запад во главе с США не признают рабовладение как страшнейшую трагедию в истории человечества.
© SputnikБахтиёр Эргашев
“Это их принципиальная позиция, они на этом стояли и будут стоять…. Это заявка на то, что Запад собирается и дальше сохранять неоколониальную систему", — говорит он.
Эксперт отметил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции в феврале 2026 года — яркий манифест западного неоколониализма, который говорит о том, что они собираются и дальше "лидировать в мире", а это подразумевает сохранение и углубление неоколониальной политики.
“Запад по-прежнему хочет видеть большую часть мира в неоколониальном хлеву, где они хозяева, а остальные — это источник их существования, источник поставки всего того, что нужно Западу. Запад заинтересован в сохранении существующей ситуации, когда почти все глобальные цепочки завязаны на Запад, на западное ядро, на западные технологические кластеры. Вот в чем главный посыл”, — пояснил Эргашев.
По его мнению, Запад не признает рабовладение как страшнейшую трагедию в истории человечества на глобальном уровне, пока не изменится глобальная ситуация.
“Для этого должны произойти очень серьезные кардинальные трансформации вообще в мировой системе, в глобальной системе экономической, идеологической, технологической и, соответственно, военной тоже…Мир должен измениться”, — убежден эксперт.
Доктор философии по политическим наукам (PhD), доцент Шерзод Арапов отмечает, что решение Узбекистана поддержать соответствующую данную резолюцию Генассамблеи ООН является логичным продолжением последовательной политики республики, направленной на защиту прав и свобод человека, а также противодействие современным формам рабства и торговли людьми.
“Узбекистан на международной арене последовательно выступает за укрепление глобальных механизмов борьбы с транснациональной преступностью и рассматривает торговлю людьми как одно из наиболее тяжких нарушений человеческого достоинства”, — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в последние годы в стране реализовали комплекс системных реформ, направленных на искоренение принудительного труда, совершенствование национального законодательства и усиление институциональных механизмов противодействия торговле людьми.
“В этом отношении, позиция Узбекистана отражает не только внешнеполитические приоритеты, но и внутреннюю трансформацию государства в сторону повышения стандартов прав человека и укрепления правового государства. Поддержка резолюции ООН подтверждает готовность страны активно участвовать в глобальных усилиях по ликвидации всех форм эксплуатации человека”, — резюмировал Шерзод Арапов.