https://uz.sputniknews.ru/20260330/ii-stanovitsya-drayverom-rosta-ekonomik-stran-eaes-56590128.html
Гоар Барсегян: ИИ становится драйвером роста экономик стран ЕАЭС
Гоар Барсегян: ИИ становится драйвером роста экономик стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК рассказала о важности внедрения искусственного интеллекта в экономику Союза, включая АПК
2026-03-30T15:55+0500
2026-03-30T15:55+0500
2026-03-30T18:03+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
искусственный интеллект
экономика
агропромышленность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44907636_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_05172b188332cc1f397c16187dd44c29.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Искусственный интеллект становится драйвером роста экономик стран ЕАЭС, подчеркнула министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. В ходе выступления на Международном форуме "Digital Qazaqstan 2026" она назвала внедрение ИИ в экономику, включая АПК, основополагающим фактором технологического суверенитета и дальнейшего углубления интеграции стран Союза.Особое внимание участники сессии Форума "Искусственный интеллект как инструмент трансформации агропромышленного комплекса в ЕАЭС: цифровизация, инновации, инвестиции" уделили развитию животноводства — одной из ключевых отраслей, определяющих продовольственную обеспеченность Союза.Благодаря мерам, принимаемым Комиссией, в том числе внедрению финансовых механизмов поддержки кооперации, в ЕАЭС продолжают формироваться условия для консолидации профильного бизнеса.На полях Digital Qazaqstan 2026 подписали двухстороннее соглашение о вступлении Союза животноводов Казахстана в Евразийский мясной союз. Это послужит углублению кооперационных связей и реализации совместных проектов в мясной отрасли.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/17/44907636_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_f3dbc966f68e599e107aae916e1716ef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гоар барсегян еэк искусственный интеллект экономика еаэс апк
гоар барсегян еэк искусственный интеллект экономика еаэс апк
Гоар Барсегян: ИИ становится драйвером роста экономик стран ЕАЭС
15:55 30.03.2026 (обновлено: 18:03 30.03.2026)
Министр ЕЭК рассказала о важности внедрения искусственного интеллекта в экономику Союза, включая АПК.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Искусственный интеллект становится драйвером роста экономик стран ЕАЭС, подчеркнула министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В ходе выступления на Международном форуме "Digital Qazaqstan 2026" она назвала внедрение ИИ в экономику, включая АПК, основополагающим фактором технологического суверенитета и дальнейшего углубления интеграции стран Союза.
"Наша совместная со странами ЕАЭС задача — сделать применение современных технологий и цифровых решений максимально выгодным, в том числе для предприятий АПК. Искусственный интеллект становится драйвером роста экономик наших стран", — подчеркнула Барсегян.
Особое внимание участники сессии Форума "Искусственный интеллект как инструмент трансформации агропромышленного комплекса в ЕАЭС: цифровизация, инновации, инвестиции" уделили развитию животноводства — одной из ключевых отраслей, определяющих продовольственную обеспеченность Союза.
"В ЕАЭС достигнут высокий уровень самообеспеченности продовольствием, в том числе практически полностью покрываются внутренние потребности в ряде категорий мясных продуктов за счет собственного производства", — отметила Гоар Барсегян.
Благодаря мерам, принимаемым Комиссией, в том числе внедрению финансовых механизмов поддержки кооперации, в ЕАЭС продолжают формироваться условия для консолидации профильного бизнеса.
На полях Digital Qazaqstan 2026 подписали двухстороннее соглашение о вступлении Союза животноводов Казахстана в Евразийский мясной союз. Это послужит углублению кооперационных связей и реализации совместных проектов в мясной отрасли.