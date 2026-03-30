Как Узбекистан решает вопросы экологической устойчивости

На международном форуме в Ташкенте говорили о продвижении критически важных вопросов сохранения исчезающих лесов, обеспечения экологического баланса и защите биоразнообразия

2026-03-30T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата состоялся международный форум, приуроченный к Международному дню лесов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие прошло под названием "Диалог во имя устойчивого "зеленого" развития: инвестиции в общее будущее".В числе участников — советник Президента Республики Узбекистан по вопросам экологии — председатель Комитета по экологии Азиз Абдухакимов, директор Агентства лесного хозяйства Эркин Мухиддинов, представители Форума ООН по лесам, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесозащита", международные эксперты, сотрудники Комитета по экологии и Агентства лесного хозяйства, руководители системных организаций и территориальных лесных хозяйств, а также представители СМИ.Выступая на открытии форума, Азиз Абдухакимов отметил, что изменение климата становится основной глобальной угрозой и оказывает непосредственное влияние на геополитическую напряженность. Он рассказал, какие меры предпринимают в Узбекистане по борьбе с опустыниванием и масштабному восстановлению лесного фонда.Абдухакимов отметил, что в Узбекистане активно ведут практическую работу по увеличению зеленых насаждений и созданию "зеленого пояса" в трансграничных районах.Абдухакимов остановился и на развитии сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.По мнению главы экологического ведомства, масштабная работа по развитию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями необходима для проведения постоянных мероприятий по предотвращению экологических проблем и снижению их негативного воздействия на высохшем дне Аральского моря и прилегающих территориях.Директор Секретариата форума ООН по лесам Жюльетта Биао в своей речи остановилась на вопросах экономической и стратегической ценности лесов.Биао также добавила, что важно интегрировать леса в национальные экономические системы и укреплять взаимодействие между наукой, политикой и финансами, чтобы ускорять инновации и преобразовывать знания в масштабируемые решения.На форуме также выступил председатель Форума ООН по лесам Исмаил Белен и с видеобращением — Джимин Ву, директор Отдела лесного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).В рамках мероприятия группе специалистов, добившихся высоких результатов в сфере лесного хозяйства, вручили нагрудные знаки "Узбекистон Республикаси урмон хужалиги фидойиси" и памятный нагрудный знак "85 лет службе защиты леса".Также гости и участники форума ознакомились с создаваемым "Дендрологическим парком" и приняли участие в посадке деревьев. Он отметил, что российской стороне интересно перенять опыт Узбекистана и поделиться своим опытом возрождения саксаула.

узбекистан экологическая устойчивость форум ташкент