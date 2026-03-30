Как Узбекистан решает вопросы экологической устойчивости
18:00 30.03.2026 (обновлено: 18:10 30.03.2026)
На международном форуме в Ташкенте говорили о продвижении критически важных вопросов сохранения исчезающих лесов, обеспечения экологического баланса и защите биоразнообразия.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата состоялся международный форум, приуроченный к Международному дню лесов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие прошло под названием "Диалог во имя устойчивого "зеленого" развития: инвестиции в общее будущее".
В числе участников — советник Президента Республики Узбекистан по вопросам экологии — председатель Комитета по экологии Азиз Абдухакимов, директор Агентства лесного хозяйства Эркин Мухиддинов, представители Форума ООН по лесам, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесозащита", международные эксперты, сотрудники Комитета по экологии и Агентства лесного хозяйства, руководители системных организаций и территориальных лесных хозяйств, а также представители СМИ.
Выступая на открытии форума, Азиз Абдухакимов отметил, что изменение климата становится основной глобальной угрозой и оказывает непосредственное влияние на геополитическую напряженность. Он рассказал, какие меры предпринимают в Узбекистане по борьбе с опустыниванием и масштабному восстановлению лесного фонда.
Абдухакимов отметил, что в Узбекистане активно ведут практическую работу по увеличению зеленых насаждений и созданию "зеленого пояса" в трансграничных районах.
"В стране реализуется несколько общенациональных программ, направленных на обеспечение экологической стабильности, расширение и сохранение лесов, сохранение биоразнообразия и обеспечение развития", — сказал он.
Абдухакимов остановился и на развитии сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.
"В сфере лесного хозяйства мы сотрудничаем со Всемирным банком, и у нас есть проект стоимостью 205 миллионов долларов. При поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Программы развития ООН, KOICA, JICA мы также реализуем семь грантовых проектов на общую сумму более 30 миллионов долларов", — добавил министр.
По мнению главы экологического ведомства, масштабная работа по развитию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями необходима для проведения постоянных мероприятий по предотвращению экологических проблем и снижению их негативного воздействия на высохшем дне Аральского моря и прилегающих территориях.
Директор Секретариата форума ООН по лесам Жюльетта Биао в своей речи остановилась на вопросах экономической и стратегической ценности лесов.
"Во-первых, мы должны перестать рассматривать леса как отдельный сектор и признать их опорой зеленой экономической трансформации. Во-вторых, мы должны увеличить объемы государственных и частных инвестиций посредством устойчивого лесопользования ", — подчеркнула она.
Биао также добавила, что важно интегрировать леса в национальные экономические системы и укреплять взаимодействие между наукой, политикой и финансами, чтобы ускорять инновации и преобразовывать знания в масштабируемые решения.
На форуме также выступил председатель Форума ООН по лесам Исмаил Белен и с видеобращением — Джимин Ву, директор Отдела лесного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В рамках мероприятия группе специалистов, добившихся высоких результатов в сфере лесного хозяйства, вручили нагрудные знаки "Узбекистон Республикаси урмон хужалиги фидойиси" и памятный нагрудный знак "85 лет службе защиты леса".
Также гости и участники форума ознакомились с создаваемым "Дендрологическим парком" и приняли участие в посадке деревьев.
"Мы сегодня присутствуем по приглашению Узбекистана на таком большом форуме по деградации земель. Российская Федерация очень заинтересована в нашем сотрудничестве. Особое внимание мы уделяем нашему взаимодействию по работе на восстановлении лесов на дне Аральского моря", — рассказал в интервью Sputnik Узбекистан Виталий Акбердин, директор Федерального бюджетного учреждения "Российский центр защиты леса".
Он отметил, что российской стороне интересно перенять опыт Узбекистана и поделиться своим опытом возрождения саксаула.