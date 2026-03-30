Космическое сотрудничество ОТГ: ключевая встреча состоялась в Ташкенте

Космическое сотрудничество ОТГ: ключевая встреча состоялась в Ташкенте

Участники обсудили развитие совместных космических проектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, внедрение геоинформационных систем и технологий больших данных, а также подготовку кадров и расширение участия частного сектора

2026-03-30T18:29+0500

2026-03-30T18:29+0500

2026-03-30T18:29+0500

узбекистан

ташкент

встреча

отг

космос

сотрудничество

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице Узбекистана прошло 5-е заседание руководителей космических агентств и уполномоченных ведомств государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik.Встреча состоялась в рамках международной конференции Space Technology Conference 2026 и была посвящена расширению многостороннего сотрудничества в космической сфере. Участники обсудили развитие совместных космических проектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, внедрение геоинформационных систем и технологий больших данных, а также подготовку кадров и расширение участия частного сектора.Отдельное внимание уделили проекту создания совместного технологического спутника, который предполагает развитие технологического трансфера между странами, объединение научного потенциала и подготовку молодых специалистов.Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что стороны близки к завершению работы над проектом соглашения о развитии сотрудничества.Также Омуралиев сообщил о развитии образовательных инициатив. Следующий этап Академии космических исследователей тюркских государств пройдет с 23 по 29 августа 2026 года в учебном центре GUHEM в Измире.Кроме того, в ходе обсуждений подтвердили, что шестая встреча глав космических агентств ОТГ состоится в 2027 году в Казахстане.Также стороны рассматривают возможность продвижения совместных космических инициатив на 77-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 5–9 октября 2026 года в Анталье.По оценкам участников, развитие космического сотрудничества приобретает стратегическое значение на фоне роста глобальной космической экономики, которая уже превышает $500 млрд и может достичь $1трлн к 2030 году. В совокупности страны ОТГ охватывают более 170 млн человек и обладают значительным потенциалом в сфере спутниковых технологий, дистанционного зондирования и космических услуг.

узбекистан

ташкент

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

ташкент встреча отг космос сотрудничество