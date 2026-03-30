Космическое сотрудничество ОТГ: ключевая встреча состоялась в Ташкенте
Участники обсудили развитие совместных космических проектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, внедрение геоинформационных систем и технологий больших данных, а также подготовку кадров и расширение участия частного сектора
Космическое сотрудничество ОТГ: ключевая встреча состоялась в Ташкенте

© SputnikВ Ташкенте началась встреча руководителей органов космической отрасли государств-членов ОТГ
Элина Бекназарова
Элина Бекназарова
Корреспондент
Участники обсудили развитие совместных космических проектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, внедрение геоинформационных систем и технологий больших данных, а также подготовку кадров и расширение участия частного сектора.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице Узбекистана прошло 5-е заседание руководителей космических агентств и уполномоченных ведомств государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент Sputnik.
Встреча состоялась в рамках международной конференции Space Technology Conference 2026 и была посвящена расширению многостороннего сотрудничества в космической сфере.
Участники обсудили развитие совместных космических проектов, использование данных дистанционного зондирования Земли, внедрение геоинформационных систем и технологий больших данных, а также подготовку кадров и расширение участия частного сектора.
© SputnikВстреча руководителей органов космической отрасли государств-членов ОТГ в Ташкенте
В Ташкенте началась встреча руководителей органов космической отрасли государств-членов ОТГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2026
Встреча руководителей органов космической отрасли государств-членов ОТГ в Ташкенте
© Sputnik
Отдельное внимание уделили проекту создания совместного технологического спутника, который предполагает развитие технологического трансфера между странами, объединение научного потенциала и подготовку молодых специалистов.
"Сегодня в рамках нашей платформы, в рамках тюркских государств, мы совместно разрабатываем стратегию сотрудничества в космической сфере. В повестку дня также включен договор, который заложит правовую основу нашего взаимодействия", — заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мирвохид Азимов.
Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что стороны близки к завершению работы над проектом соглашения о развитии сотрудничества.
"Основываясь на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в Стамбуле в 2024 году, этот проект соглашения является важным шагом к созданию всеобъемлющей и перспективной правовой и институциональной основы нашего взаимодействия. Усилия азербайджанской стороны, а также конструктивный вклад всех стран-участниц позволили приблизиться к завершению работы над документом. Призываю все стороны подойти к обсуждению в духе гибкости и консенсуса с целью заключения соглашения в ближайшем будущем", — подчеркнул он.
Также Омуралиев сообщил о развитии образовательных инициатив. Следующий этап Академии космических исследователей тюркских государств пройдет с 23 по 29 августа 2026 года в учебном центре GUHEM в Измире.
"Призываю все стороны активно поддерживать эту инициативу и вносить вклад в ее развитие, обеспечивая дальнейший успех и устойчивость программы", — отметил он.
Кроме того, в ходе обсуждений подтвердили, что шестая встреча глав космических агентств ОТГ состоится в 2027 году в Казахстане.
Также стороны рассматривают возможность продвижения совместных космических инициатив на 77-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет 5–9 октября 2026 года в Анталье.
По оценкам участников, развитие космического сотрудничества приобретает стратегическое значение на фоне роста глобальной космической экономики, которая уже превышает $500 млрд и может достичь $1трлн к 2030 году. В совокупности страны ОТГ охватывают более 170 млн человек и обладают значительным потенциалом в сфере спутниковых технологий, дистанционного зондирования и космических услуг.
