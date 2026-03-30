Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260330/mejdunarodnyy-diskussionnyy-klub-valday-56604706.html
Международный дискуссионный клуб "Валдай": о чем сегодня говорили эксперты
Sputnik Узбекистан
По мнению участников, Узбекистан может внести большой вклад в формирование архитектуры новых международных отношений в Евразии.
2026-03-30T19:00+0500
2026-03-30T19:00+0500
дискуссионный клуб "валдай"
заседание
термез
сурхандарьинская область
узбекистан
россия
евразия
сотрудничество
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1e/56600582_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_5be561b73d4e53e81ce74fce21bfcb2b.jpg
термез
сурхандарьинская область
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1e/56600582_360:0:2520:1620_1920x0_80_0_0_36d636d84eb50a94a3549af8cfbe8873.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:00 30.03.2026
© Sputnik / Альмир Гильманшин — Российско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Подписаться
Эксклюзив
ТЕРМЕЗ, 30 мар — Sputnik. В Сурхандарьинском оазисе – городе Термезе сегодня стартовала ежегодная российско-узбекская конференция международного клуба "Валдай". Тема встречи "Россия – Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первый день эксперты и дипломаты сосредоточились на темах безопасности региона, промышленной кооперации, транспорта, искусственного интеллекта.
"Мы уверенно отошли от классической схемы торговых обменов к модели комплексной, многослойной кооперации. Важно, что проекты, промышленные кластеры и агропромышленные цепочки рождаются именно в регионах, а затем масштабируются", — подчеркнул Элдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.
© Sputnik / Альмир ГильманшинРоссийско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай"
Российско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2026
Российско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
Особое внимание в первый день уделили технологическому суверенитету. Речь зашла о возвращении к амбициозным проектам, которыми когда-то славился регион. Председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил появления собственных евразийских брендов, способных конкурировать с мировыми гигантами.
"В Узбекистане когда-то строились самолеты. Почему бы и нет? Если все будет развиваться так, как мы ожидаем, появятся и собственные евразийские бренды — будь то автомобили или авиация. Лучший способ предсказать будущее — это его сконструировать", — отметил Быстрицкий.
Однако экономический рост невозможен без гарантий безопасности. В условиях, как отметил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, когда "западное меньшинство" пытается диктовать свои правила "глобальному большинству", Россия и Узбекистан выступают за создание неделимой архитектуры безопасности, где ответственность за регион несут сами государства.
© Sputnik / Альмир ГильманшинРоссийско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай"
Российско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2026
Российско-узбекская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Альмир Гильманшин
"Важнейшей задачей является формирование на евразийском континенте новой архитектуры безопасности. Узбекистан может внести большой вклад в формирование архитектуры новых международных отношений в Евразии. Наше сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ЕАЭС (где Узбекистан является наблюдателем) — это вклад в формирование Большого Евразийского партнерства", — заявил Галузин.
Речь также зашла об интегрированной евразийской транспортно-экономической системе в регионе. В этой системе пространство ШОС и партнерство Узбекистана и России выступают ключевыми драйверами.
"Уверен, что сотрудничество Узбекистана и России в области транспортной логистики имеет огромный потенциал развития и будет определять формирование новой архитектуры евразийских транспортных коридоров", — отметил Советник первого зампреда АО "Узбекистон темир йуллари" Убайдулла Ибрагимов.
Дискуссии в Термезе продолжатся завтра, 31 марта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0