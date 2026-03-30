Международный дискуссионный клуб "Валдай": о чем сегодня говорили эксперты

Sputnik Узбекистан

По мнению участников, Узбекистан может внести большой вклад в формирование архитектуры новых международных отношений в Евразии.

2026-03-30T19:00+0500

ТЕРМЕЗ, 30 мар — Sputnik. В Сурхандарьинском оазисе – городе Термезе сегодня стартовала ежегодная российско-узбекская конференция международного клуба "Валдай". Тема встречи "Россия – Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В первый день эксперты и дипломаты сосредоточились на темах безопасности региона, промышленной кооперации, транспорта, искусственного интеллекта.Особое внимание в первый день уделили технологическому суверенитету. Речь зашла о возвращении к амбициозным проектам, которыми когда-то славился регион. Председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил появления собственных евразийских брендов, способных конкурировать с мировыми гигантами.Однако экономический рост невозможен без гарантий безопасности. В условиях, как отметил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, когда "западное меньшинство" пытается диктовать свои правила "глобальному большинству", Россия и Узбекистан выступают за создание неделимой архитектуры безопасности, где ответственность за регион несут сами государства.Речь также зашла об интегрированной евразийской транспортно-экономической системе в регионе. В этой системе пространство ШОС и партнерство Узбекистана и России выступают ключевыми драйверами.Дискуссии в Термезе продолжатся завтра, 31 марта.

