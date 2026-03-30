Международный дискуссионный клуб "Валдай": о чем сегодня говорили эксперты
По мнению участников, Узбекистан может внести большой вклад в формирование архитектуры новых международных отношений в Евразии.
ТЕРМЕЗ, 30 мар — Sputnik. В Сурхандарьинском оазисе – городе Термезе сегодня стартовала ежегодная российско-узбекская конференция международного клуба "Валдай". Тема встречи "Россия – Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первый день эксперты и дипломаты сосредоточились на темах безопасности региона, промышленной кооперации, транспорта, искусственного интеллекта.
"Мы уверенно отошли от классической схемы торговых обменов к модели комплексной, многослойной кооперации. Важно, что проекты, промышленные кластеры и агропромышленные цепочки рождаются именно в регионах, а затем масштабируются", — подчеркнул Элдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.
Особое внимание в первый день уделили технологическому суверенитету. Речь зашла о возвращении к амбициозным проектам, которыми когда-то славился регион. Председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил появления собственных евразийских брендов, способных конкурировать с мировыми гигантами.
"В Узбекистане когда-то строились самолеты. Почему бы и нет? Если все будет развиваться так, как мы ожидаем, появятся и собственные евразийские бренды — будь то автомобили или авиация. Лучший способ предсказать будущее — это его сконструировать", — отметил Быстрицкий.
Однако экономический рост невозможен без гарантий безопасности. В условиях, как отметил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, когда "западное меньшинство" пытается диктовать свои правила "глобальному большинству", Россия и Узбекистан выступают за создание неделимой архитектуры безопасности, где ответственность за регион несут сами государства.
"Важнейшей задачей является формирование на евразийском континенте новой архитектуры безопасности. Узбекистан может внести большой вклад в формирование архитектуры новых международных отношений в Евразии. Наше сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ЕАЭС (где Узбекистан является наблюдателем) — это вклад в формирование Большого Евразийского партнерства", — заявил Галузин.
Речь также зашла об интегрированной евразийской транспортно-экономической системе в регионе. В этой системе пространство ШОС и партнерство Узбекистана и России выступают ключевыми драйверами.
"Уверен, что сотрудничество Узбекистана и России в области транспортной логистики имеет огромный потенциал развития и будет определять формирование новой архитектуры евразийских транспортных коридоров", — отметил Советник первого зампреда АО "Узбекистон темир йуллари" Убайдулла Ибрагимов.
Дискуссии в Термезе продолжатся завтра, 31 марта.