В Термезе стартовало заседание международного дискуссионного клуба "Валдай"

Тема встречи этого года "Россия - Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве"

2026-03-30T11:32+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В городе Термезе Сурхандарьинской области стартовало заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Тема встречи: "Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве".В программе — сессия открытия и четыре тематические.Эксперты обсудят следующие темы:Организаторы двухдневного мероприятия — Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ).В числе участников – замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий, посол России в РУз Алексей Ерхов, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и другие.По сложившейся традиции данную конференцию проводят поочередно в Узбекистане и в России. С 2019 года, когда был подписан меморандум о партнерстве "Валдая" и ИСМИ, узбекские и российские эксперты встречались в Москве, Самарканде, Ташкенте и Хиве. Местом встречи этого года стал Термез, расположенный у моста Дружбы на границе между Узбекистаном и Афганистаном.Этим организаторы конференции подчеркивают, что российско-узбекский диалог не замыкается на двусторонних отношениях, а имеет широкий макрорегиональный охват. Узбекистан и Россия одинаково заинтересованы в конструктивном взаимодействии, в том числе экономическом, с Афганистаном, в стабилизации ситуации и преодолении негативных последствий конфликтов в Южной Азии и на Ближнем Востоке.Кроме того, именно через Термез, по мосту Дружбы между Узбекистаном и Афганистаном, пройдет новый маршрут международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", который обеспечит транзит из РФ и ЦА в Пакистан, Индию и порты Персидского залива, минуя Суэцкий канал. Таким образом, МТК становится логистическим каркасом и основой международного экономического взаимодействия в Большой Евразии.

