В Ташкенте отметили 120-летие со дня рождения Тамары Ханум — фото

Творчество легендарной танцовщицы, певицы и актрисы стало важной частью культурного наследия Узбекистана и прославило узбекскую культуру далеко за пределами страны

2026-03-30T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Государственном Академическом Большом театре имени Алишера Навои прошел концерт, посвященный 120-летию со дня рождения выдающейся артистки Тамары Ханум, сообщает корреспондент SputnikЕго организовали по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Мероприятие объединило артистов, танцоров и музыкантов из Узбекистана, России и Таджикистана. В числе участников Государственный ансамбль танца "Бахор" им. М. Тургунбаевой, артисты ГАБТа имени Алишера Навои, ансамбль песни и танца "Шодлик", Государственная филармония Узбекистана, молодежный хор Государственной консерватории Узбекистана, Государственный Академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н. С. Надеждиной (Россия) и Государственная филармония Таджикистана.Программа вечера включала народные танцы и музыкальные произведения, в том числе номера из репертуара Тамары Ханум. Все выступления сопровождали документальные хроники и повествование о жизненных и творческих вехах артистки.На концерте присутствовала внучка Тамары Ханум, художник и скульптор Айдан Салахова, а также правнуки.Она также отметила, что ожидает, что традиции и школа Тамары Ханум будут продолжены.Своими воспоминаниями поделилась также Шоиста Алиева, научный сотрудник дома-музея Тамары Ханум.Творчество Тамары Ханум стало символом единства музыки и танца, а богатый репертуар, включающий произведения народов мира, сыграл важную роль в популяризации национальной культуры на международной сцене.

