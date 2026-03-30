В Ташкенте отметили 120-летие со дня рождения Тамары Ханум — фото
© Sputnik / Александра Терехина
Подписаться
Эксклюзив
Творчество легендарной танцовщицы, певицы и актрисы стало важной частью культурного наследия Узбекистана и прославило узбекскую культуру далеко за пределами страны.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Государственном Академическом Большом театре имени Алишера Навои прошел концерт, посвященный 120-летию со дня рождения выдающейся артистки Тамары Ханум, сообщает корреспондент Sputnik
Его организовали по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
© Sputnik / Александра Терехина
Мероприятие объединило артистов, танцоров и музыкантов из Узбекистана, России и Таджикистана. В числе участников Государственный ансамбль танца "Бахор" им. М. Тургунбаевой, артисты ГАБТа имени Алишера Навои, ансамбль песни и танца "Шодлик", Государственная филармония Узбекистана, молодежный хор Государственной консерватории Узбекистана, Государственный Академический хореографический ансамбль "Березка" имени Н. С. Надеждиной (Россия) и Государственная филармония Таджикистана.
Программа вечера включала народные танцы и музыкальные произведения, в том числе номера из репертуара Тамары Ханум. Все выступления сопровождали документальные хроники и повествование о жизненных и творческих вехах артистки.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте отметили 120-летие со дня рождения Тамары Ханум
© Sputnik / Александра Терехина
На концерте присутствовала внучка Тамары Ханум, художник и скульптор Айдан Салахова, а также правнуки.
"Тамара Ханум была самым жизнерадостным человеком, которого я видела в жизни. Когда я была маленькая, часто была за кулисами и видела все ее танцы", — рассказала Салахова в беседе с журналистами.
Она также отметила, что ожидает, что традиции и школа Тамары Ханум будут продолжены.
Своими воспоминаниями поделилась также Шоиста Алиева, научный сотрудник дома-музея Тамары Ханум.
"Я работала с самой Тамарой Ханум. Мы открывали вместе музей, который сейчас находится на реконструкции, мы планируем открыть его 18 мая. Во всем мире нет такой личности, как Тамара Ханум, и это наше достижение, которое мы должны беречь", — сказала она.
Творчество Тамары Ханум стало символом единства музыки и танца, а богатый репертуар, включающий произведения народов мира, сыграл важную роль в популяризации национальной культуры на международной сцене.
"Это замечательно, что мы так благодарно, так светло отмечаем эту дату. Потому что Тамара Ханум — она легендарная. Она не только танцовщица. Это великий деятель культуры, который внес огромный вклад в становление и подъем узбекского искусства. Родившись в Маргилане, в армянской семье, она впитала код, ДНК узбекского народа, и прославила нашу страну на весь мир", — поделилась впечатлениями после концерта известный журналист Эльмира Тухватуллина.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте отметили 120-летие со дня рождения Тамары Ханум
© Sputnik / Александра Терехина