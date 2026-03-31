Директор ташкентского Ботанического сада: Это место для отдыха и науки

На смену велосипедам и самокатом придут электромобили для экскурсионных поездок по саду. Также на его территории планируют открыть библиотеку

2026-03-31T18:30+0500

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В ташкентском Ботаническом саду с 1 апреля вводят новые правила: на его территории будет запрещено передвижение на велосипедах и самокатах.Директор ботанического сада Содикжон Абдиназаров пояснил, почему было принято такое решение.Начнем, пожалуй, с того, что подобные ограничения уже вводили в июне 2021 года, правда, тогда они так и не вступили в силу. В последние годы Ботанический сад стал одним из самых популярных мест отдыха в столице, и нагрузка на инфраструктуру заметно выросла.Директор Ботанического сада отметил, что жалоб на шум и небезопасную обстановку стало очень много, особенно со стороны пожилых людей, для которых прогулка по саду, в первую очередь, должна быть комфортной и безопасной. В связи с этим на совете учреждения приняли решение полностью отказаться от такого вида передвижения.При этом Содикжон Абдиназаров предложил альтернативу, отметив, что в ближайшее время в саду планируют запустить несколько электромобилей для экскурсионных поездок.Однако главная идея, которую сегодня продвигает руководство Ботанического сада, не связана с ограничениями. Речь идет о создании особого культурного пространства — библиотеки прямо на территории сада.По его задумке, в центральной части сада можно открыть библиотеку, где посетители смогут бесплатно брать книги, читать их на свежем воздухе и возвращать обратно. К проекту он предлагает привлечь научные учреждения и всех неравнодушных горожан.Директор учреждения также отметил, что Ботанический сад продолжает развиваться. Сегодня здесь собрана уникальная коллекция растений, в том числе более 60 видов луковичных, многие из которых занесены в Красную книгу. В ближайшие годы планируют значительно расширить эту коллекцию и продолжить работу по сохранению редких видов.Словом, Ботанический сад стремится стать местом, куда приходят не только на прогулку, но и за знаниями, вдохновением и тишиной.

