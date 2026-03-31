Директор ташкентского Ботанического сада: Это место для отдыха и науки
© Из архива ботанического садаБотанический сад в Ташкенте
© Из архива ботанического сада
На смену велосипедам и самокатам придут электромобили для экскурсионных поездок по саду. Также на его территории планируют открыть библиотеку.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В ташкентском Ботаническом саду с 1 апреля вводят новые правила: на его территории будет запрещено передвижение на велосипедах и самокатах.
Директор ботанического сада Содикжон Абдиназаров пояснил, почему было принято такое решение.
Начнем, пожалуй, с того, что подобные ограничения уже вводили в июне 2021 года, правда, тогда они так и не вступили в силу. В последние годы Ботанический сад стал одним из самых популярных мест отдыха в столице, и нагрузка на инфраструктуру заметно выросла.
"Люди приходят сюда за тишиной и спокойствием. Но из-за велосипедов и самокатов участились аварии. Ежедневно нам приходится по несколько раз вызывать скорую помощь и сотрудников органов внутренних дел. К примеру, недавно был случай: на 60-летнего посетителя, совершавшего пешую прогулку, наехал велосипедист", — сообщил Абдиназаров в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Директор Ботанического сада отметил, что жалоб на шум и небезопасную обстановку стало очень много, особенно со стороны пожилых людей, для которых прогулка по саду, в первую очередь, должна быть комфортной и безопасной. В связи с этим на совете учреждения приняли решение полностью отказаться от такого вида передвижения.
При этом Содикжон Абдиназаров предложил альтернативу, отметив, что в ближайшее время в саду планируют запустить несколько электромобилей для экскурсионных поездок.
Однако главная идея, которую сегодня продвигает руководство Ботанического сада, не связана с ограничениями. Речь идет о создании особого культурного пространства — библиотеки прямо на территории сада.
"Ботанический сад — это не просто место для прогулок. Это научно-исследовательское учреждение, очаг знаний. Здесь должна быть соответствующая атмосфера", — говорит Абдиназаров.
По его задумке, в центральной части сада можно открыть библиотеку, где посетители смогут бесплатно брать книги, читать их на свежем воздухе и возвращать обратно. К проекту он предлагает привлечь научные учреждения и всех неравнодушных горожан.
"Мы обращались с подобной инициативой к Академии наук, надеемся, нас услышат. Также внести свой вклад может любой желающий, кто захочет поделиться книгами. Отмечу, что эта инициатива направлена прежде всего на молодежь. Важно вернуть интерес к чтению и создать условия, в которых книга станет естественной частью отдыха", — подчеркнул он.
Директор учреждения также отметил, что Ботанический сад продолжает развиваться. Сегодня здесь собрана уникальная коллекция растений, в том числе более 60 видов луковичных, многие из которых занесены в Красную книгу.
В ближайшие годы планируют значительно расширить эту коллекцию и продолжить работу по сохранению редких видов.
"Ни в одной стране нет таких коллекций. Только в Китае, который в 2017 году был на первом месте. Сейчас у нас коллекция богаче, чем даже в Китайской Народной Республике", — отметил он.
Словом, Ботанический сад стремится стать местом, куда приходят не только на прогулку, но и за знаниями, вдохновением и тишиной.