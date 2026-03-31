Драйвер инноваций: в СНГ появится Ассоциация креативных индустрий
12:00 31.03.2026 (обновлено: 13:27 31.03.2026)
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств планируют создать Ассоциацию креативных индустрий, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Проект Устава Ассоциации подготовила казахстанская сторона в целях реализации инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, озвученной на саммите в Душанбе в октябре 2025-го.
По мнению главы РК, креативные индустрии соединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии, а новая платформа для сотрудничества в сфере креативных индустрий, может стать драйвером инноваций, культурного обмена и экономического роста во всем СНГ.
Накануне в штаб-квартире Содружества состоялось первое экспертное рассмотрение проекта Устава Ассоциации.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ СНГ появится Ассоциация креативных индустрий
В СНГ появится Ассоциация креативных индустрий
© Пресс-служба Исполкома СНГ
В заседании участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Исполнительного комитета Содружества.
Эксперты обсудили поступившие к проекту Устава замечания и предложения от государств.
Следующее заседание экспертной группы по согласованию проекта Устава пройдет во второй половине мая.