Лавров: Кризис в Персидском заливе может перерасти в широкомасштабный конфликт
16:01 31.03.2026 (обновлено: 16:23 31.03.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Глава МИД РФ выступил на Общем собрании Российского совета по международным делам.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Иранский кризис грозит более широкомасштабным конфликтом, заявил министр иностранных РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам. Об этом сообщают РИА Новости.
"То, что мы наблюдаем (в Персидском заливе — прим. ред.) сейчас, имеет признаки перерастания во все более широкомасштабный конфликт, который некоторые уже окрестили "новой мировой войной", — сказал он на Общем собрании Российского совета по международным делам.
Другие заявления Сергея Лаврова:
Запад вступил "в клинч" со странами мирового большинства в вопросах преодоления имеющихся вызовов на основе равенства и справедливости;
Россия оставляет дверь открытой для переговоров с Западом, но там должны оставить в стороне свои капризы и строить отношения на взаимовыгодной основе;
США и Израиль пытаются натравить страны Персидского залива на Иран;
Россия готова оказать посредническую и иную помощь для урегулирования кризиса в Персидском заливе дипломатическими средствами;
некоторые страны в последнее время просто "потеряли берега", провозглашая свои права на те или иные чужие территории;
борьба за ведущие позиции в новом мире ведется "не на жизнь, а на смерть";
мир находится в самом разгаре перестройки глобального устройства.