Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки

Очередной ультиматум Ирану от Дональда Трампа звучит очень зловеще, пишет колумнист РИА Новости. 31.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-31T17:30+0500

Очередной ультиматум Ирану от Дональда Трампа звучит очень зловеще, пишет колумнист РИА Новости. Теперь в том случае, если Ормузский пролив не будет открыт, президент США обещает завершить войну "взорвав и уничтожив все". Ну не буквально все, но близко к этому — электростанции, нефтяные скважины, остров Харк и даже, "возможно", все опреснительные установки. То есть Трамп пугает Иран катастрофой — экономической и экологической. Срок ультиматума ранее был передвинут им на 6 апреля — и если в следующий понедельник пролив не будет открыт, то Трамп ударит? Маловероятно — именно потому, что подобный удар привел бы к эскалации конфликта: ответными ударами Ирана по странам Залива, в которых началась бы реальная катастрофа. И если жизни иранцев американцам глубоко безразличны — они уже убивают их тысячами, то отмахнуться от страданий жителей Катара, Бахрейна, Эмиратов и Саудовской Аравии в Вашингтоне не смогут: слишком много денег хотят там получить от монархий Залива. Поэтому Трамп пугает — рассчитывая на то, что ему удастся продавить Тегеран на соглашение о разблокировке пролива. И даже утверждает, что на переговорах с иранцами достигнут большой прогресс, то есть все будет в итоге хорошо. Неважно, что в реальности Иран не собирается отступать: терять ему нечего, и пролив он откроет только в случае достижения соглашения о прекращении американо-израильской агрессии. Перспектива затягивания конфликта не устраивает американцев, но в положении обороняющегося, то есть Ирана, это единственная правильная ставка.Иран уже понес огромные потери — и в руководстве страной, и в вооружениях, и в экономике, и среди мирных жителей. Просто поверить в обещание американцев больше не нападать он не может — как и принять унизительные условия американского плана из 15 пунктов. Трамп говорит о том, что хочет взять иранскую нефть, Нетаньяху продолжает попытки убить иранских руководителей, да и ставка США и Израиля на ликвидацию исламской республики как формы государственного устройства никуда не делась, а лишь отложена.Так что договариваться не с кем на самом деле не американцам, а иранцам — потому что если твой враг не скрывает намерения убить тебя, то любые переговоры бессмысленны. Поэтому Иран сделал ставку на долгую оборону и затягивание войны — чтобы США и Израиль под давлением обстоятельств и третьих стран сами прекратили атаки. А перекрытие Ормуза стало дополнительным и очень удачным фактором, усиливающим и ускоряющим давление всего мира на США. И подталкивающим их к завершению войны.Но почему не к эскалации, как грозит Трамп? Потому что попытка "взорвать все" приведет к расширению пожара и втягиванию американцев в долгую войну, чего они категорически не хотят. Так что выбора у Трампа, по сути, нет, а если он все-таки нанесет "прощальный удар", то тем самым просто уберет последнее препятствие, пока еще отделяющее США от "вьетнамизации" конфликта, то есть долгой войны, которую невозможно выиграть. Нет ни одного аргумента, зачем это могло бы быть нужно Трампу.

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

