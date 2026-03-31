Сборная Узбекистана лидировала в общем зачете на ЧА по велоспорту на треке
© Федерация велосипедного спорта Узбекистана
На континентальном первенстве, прошедшем на Филиппинах, команда завоевала 44 медали, 36 из них — на счету параспортсменов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по велоспорту на треке и паравелосипедному велоспорту на треке стала первой в общем зачете на чемпионате Азии в городе Тагайтай на Филиппинах, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Узбекистана.
“Сборная Узбекистана впервые на чемпионате Азии поднялась на пьедестал почета в командном зачете”, — говорится в сообщении.
В континентальном первенстве, которое проходило с 25 по 31 марта, участвовали более 300 спортсменов из 19 стран.
“Сборная Узбекистана успешно выступила на этом чемпионате Азии и показала исторические результаты. В ходе континентального чемпионата было завоевано 24 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей, всего 44 медали. Из них 21 золотая, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей принадлежат нашим параспортсменам. Благодаря этому результату сборная Узбекистана заняла первое место в общем командном зачете”, — говорится в сообщении.
Такое количество золотых медалей в рамках континентального чемпионата также завоевали впервые, добавили в пресс-службе Федерации.