Сурхандарья — Татарстан: новые грани сотрудничества
Замглавы Минсельхоза РТ Рустем Гайнуллов: Татарстан заинтересован в расширении партнерской работы с Сурхандарьинской областью
2026-03-31T17:58+0500
17:58 31.03.2026 (обновлено: 18:08 31.03.2026)
ТЕРМЕЗ, 31 мар — Sputnik.
Во второй день работы российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в числе других вопросов в фокусе внимания было сотрудничество Татарстана и Сурхандарьи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Татарстан заинтересован в расширении партнерской работы с Сурхандарьинской областью, рассказал замминистра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов.
Как отмечалось, Татарстан выступает не только поставщиком товаров, но и экспортером уникальных управленческих компетенций в сфере создания промышленных площадок.
К примеру, особая экономическая зона "Алабуга", признанная одним из лучших драйверов промышленности в Европе, уже активно транслирует свой опыт узбекистанским коллегам в Сурхандарье.
Крупные игроки российского рынка выражают готовность к глубокой кооперации. Так, ПАО "Камаз" открыто к предложениям по поставке техники и созданию сопутствующей инфраструктуры дистрибуции и сервиса на территории Сурхандарьинской области.
По словам заместителя министра сельского хозяйства РТ Рустема Гайнуллова, локализация таких производств обеспечит регион рабочими местами и ускорит обслуживание клиентов внутри Узбекистана.
Кроме того, ОАО "Ремдизель" также подтвердило готовность к организации партнерства для совместного выпуска техники гражданского назначения.
Руководитель зарубежных проектов АО "Химград" Руслан Сабиров представил модель технополиса как идеальную среду для развития малого и среднего предпринимательства.
"Химград" успешно адаптирует свой 20-летний опыт в Узбекистане, инвестируя около $33 млн в развитие индустриальных парков. На базе старых промышленных предприятий (УзКТЖМ и "Джизак пластмасса") уже функционируют современные технопарки, где резиденты пользуются льготами свободной экономической зоны и поддержкой на уровне правительства республики.
Сабиров подчеркнул, что локализация в Узбекистане — это "хороший трамплин для дальнейшего экспорта". Примером служит резидент "Стандартпласт", который поставляет продукцию из Чирчика даже в Австралию.
Сельское хозяйство остается фундаментом товарооборота. Татарстан, будучи лидером РФ по производству молока, видит в Сурхандарье ключевого партнера.
Узбекистан, по словам экспертов, готов наращивать экспорт молочной продукции, сахара и масложировых товаров. В свою очередь Татарстан заинтересован в поставках узбекистанской овощеводческой продукции.
Участники отметили, что текущий объем экспорта ($38,3 млн по итогам прошлого года) — это лишь 7–8% от общего потенциала. Совместная работа в рамках российско-узбекских отношений направлена на то, чтобы превратить этот "огромный резерв" в работающие заводы, новые рабочие места и укрепление межкультурного диалога.