В ходе масштабной акции территорию Узбекистана очистили от почти 98 тонн отходов

Мероприятие, приурочили к Международному дню без отходов. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде

2026-03-31T09:50+0500

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В ходе масштабной акции по плоггингу территорию Узбекистана очистили от почти 98 тонн отходов, сообщает Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.Мероприятие, приурочили к Международному дню без отходов — 30 марта. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде.Экологическая акция одновременно стартовала в Каракалпакстане, городе Ташкенте и во всех областях.В мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек, которые работали на 20 участках по всей республике.В частности, территорию "Кызыл тог" в Паркентском районе Ташкентской области очистили от 1 тонны 754 кг отходов.Собранный мусор утилизировали с помощью 40 единиц спецтехники. Команды, собравшие наибольшее количество отходов, наградили, а всем участникам вручили памятные подарки и благодарственные письма.Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Движение возникло в 2016 году в Швеции.

