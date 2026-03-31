В ходе масштабной акции территорию Узбекистана очистили от почти 98 тонн отходов
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В ходе масштабной акции по плоггингу территорию Узбекистана очистили от почти 98 тонн отходов, сообщает Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
Мероприятие, приурочили к Международному дню без отходов — 30 марта. Цель — сокращение количества отходов и продвижение культуры ответственного отношения к окружающей среде.
Экологическая акция одновременно стартовала в Каракалпакстане, городе Ташкенте и во всех областях.
"Загрязнение отходами сегодня становится одной из актуальных проблем во всем мире. По прогнозам, к 2050 году объем отходов может достигнуть 308 млрд тонн. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание вопросам очистки окружающей среды и переработки отходов. Цель акции — не только очистка выбранной территории, но и привлечение внимания общественности к недопустимости выброса мусора в неустановленных местах, повышение экологической культуры и пропаганда чистоты окружающей среды", — отметил директор агентства Шарифбек Хасанов.
В мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек, которые работали на 20 участках по всей республике.
В частности, территорию "Кызыл тог" в Паркентском районе Ташкентской области очистили от 1 тонны 754 кг отходов.
Собранный мусор утилизировали с помощью 40 единиц спецтехники. Команды, собравшие наибольшее количество отходов, наградили, а всем участникам вручили памятные подарки и благодарственные письма.
Плоггинг — это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Движение возникло в 2016 году в Швеции.