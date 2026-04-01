ЕЭФ-2026: главной темой форума станет цифровая повестка в рамках ЕАЭС
Организационный комитет V Евразийского экономического форума утвердил архитектуру мероприятий. Она охватывает самые актуальные направления: от промышленной кооперации до поддержки бизнеса
2026-04-01T16:46+0500
16:22 01.04.2026 (обновлено: 16:46 01.04.2026)
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Главной темой V Евразийского экономического форума станет цифровая повестка в рамках ЕАЭС, сообщает
ЕЭК со ссылкой на председателя Программного комитета ЕЭФ-2026 Бахыта Султанова.
Форум пройдет 28-29 мая этого года в столице Казахстана Астане и будет приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
"Главная тема Форума — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Тема созвучна с приоритетами казахстанского председательства в Союзе, которые Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил в обращении к главам государств евразийской "пятерки", — подчеркнул Султанов.
Он также рассказал, что оргкомитет ЕЭФ-2026 утвердил архитектуру мероприятий.
"Мы разработали архитектуру Форума, которая охватывает самые актуальные направления: от промышленной кооперации до поддержки бизнеса. В ней — четыре тематических блока и порядка 30 мероприятий. С архитектурой можно ознакомиться на официальном сайте Форума, где чуть позже откроется регистрация участников", — сообщил председатель Программного комитета ЕЭФ-2026.
Особое внимание в рамках Форума уделят практическим вопросам бизнеса: запланирована специальная выставочная ярмарка и насыщенная деловая программа, нацеленная на создание конкретных инструментов для развития компаний.