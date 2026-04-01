Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Наибольший объем внешнеторгового оборота республики зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Южной Кореей
2026-04-01T14:30+0500
2026-04-01T14:30+0500
2026-04-01T14:30+0500
По данным Нацкомстата, в январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $11,6 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $767,4 млн, или на 7,1%.Объем экспорта из республики за первые два месяца 2026 года снизился на 23,4% (до $3,55 млрд), а импорт достиг $8,05 млрд (прирост к январю-февралю 2025 года на 29,8%).В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $4,51 млрд.В структуре экспорта доля товаров составила 59,1%, в том числе промышленная продукция — 18,1%, продовольственные товары и живые животные — 9,9%, химические средства и аналогичная продукция — 9,6%, а также различные готовые изделия — 8,5%.В структуре импорта основную долю заняли машины и транспортное оборудование (36,1%), промышленные товары (14,3%), а также химические вещества и аналогичная продукция (11,9%).В первые два месяца 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 160 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота Узбекистана пришлась на Китай (27,5%), Россию (18,3%), Казахстан (7,2%), Турцию (3,6%) и Республику Корея (2,7%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
страны
инфографика, узбекистан, страны, импорт, экспорт, торговля, товарооборот, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, страны, импорт, экспорт, торговля, товарооборот, статистика, инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Наибольший объем внешнеторгового оборота республики зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Южной Кореей.
По данным Нацкомстата, в январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $11,6 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $767,4 млн, или на 7,1%.
Объем экспорта из республики за первые два месяца 2026 года снизился на 23,4% (до $3,55 млрд), а импорт достиг $8,05 млрд (прирост к январю-февралю 2025 года на 29,8%).
В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $4,51 млрд.
“Снижение экспорта за январь-февраль 2026 года обусловлено сокращением объемов специального экспорта”, — говорится в сообщении статведомства.
В структуре экспорта доля товаров составила 59,1%, в том числе промышленная продукция — 18,1%, продовольственные товары и живые животные — 9,9%, химические средства и аналогичная продукция — 9,6%, а также различные готовые изделия — 8,5%.
В структуре импорта основную долю заняли машины и транспортное оборудование (36,1%), промышленные товары (14,3%), а также химические вещества и аналогичная продукция (11,9%).
В первые два месяца 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 160 странами.
Наибольшая доля внешнеторгового оборота Узбекистана пришлась на Китай (27,5%), Россию (18,3%), Казахстан (7,2%), Турцию (3,6%) и Республику Корея (2,7%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.