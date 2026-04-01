Россия и Беларусь запустили новый телеканал "Союзный"

Россия и Беларусь запустили новый телеканал "Союзный"

Телеканал "Союзный" и все одноименные цифровые ресурсы входят в структуру АНО "Медиакомпания Союзного государства", которая начинает свою работу с апреля

2026-04-01T12:20+0500

2026-04-01T12:20+0500

2026-04-01T12:20+0500

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Россия и Беларусь запустили новый телеканал "Союзный", который начинает вещание сегодня, 1 апреля.Он пришел на смену телеканалу "БелРос" (ТРО Союза).Канал работает в круглосуточном режиме (24/7) и доступен зрителям в России и Беларуси через кабельное и спутниковое телевидение, OTT-платформы, а также на всех популярных платформах в интернете: на площадках VK, VK Видео, VK Clips, Одноклассники, MAX, Telegram и других сервисах.Задача, которую поставили перед собой инициаторы проекта, — показать Союз не как проект, а как жизнь. При этом зритель становится участником, а не наблюдателем.В эфире нового канала будут и политика, и экономика, и рассказы о замечательных людях, которые живут в Союзном государстве, а также программы о науке и технологиях, передачи о рыбалке, вкусной еде, путешествиях, российские и белорусские фильмы и сериалы.Кроме того, в сетку вещания войдут актуальные новости, подкасты и аналитика.Для справки: телеканал "Союзный" и его одноименные онлайн-ресурсы входят в структуру АНО "Медиакомпания Союзного государства". Организация была создана на основании постановлений Высшего Госсовета и Совета Министров Союзного государства, принятых в 2024 году. Ключевая цель медиакомпании — создание общего информационного пространства России и Беларуси, а также выпуск и распространение контента о жизни двух стран, интеграционных процессах, общей истории, культуре и технологических достижениях.

россия

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия беларусь запуск телеканал