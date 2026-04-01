Путин: События в Иране оказывают прямое влияние на энергорынки
© Sputnik / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин
Российский лидер отметил, что такие ключевые для глобальной экономики сферы, как транспорт и логистика, сейчас переживают глубокие изменения, сталкиваются с серьезными геополитическими вызовами.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. События в Иране уже прямо влияют на энергетические рынки, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Международного транспортно-логистического форума.
"События в Иране уже оказывают прямое влияние на энергетические рынки и транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив", — сказал он.
По его словам, также:
все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок: решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам;
российские логистические маршруты могут быть выгодны партнерам, как экономически благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков.
Глава РФ в ходе выступления назвал еще один долгосрочный вызов — это настоящая технологическая революция в сфере транспорта и логистики, а также растущее применение цифровых продуктов на основе ИИ.
“Происходящие процессы мы должны, безусловно, учитывать, смотреть на десятилетия вперед. Это касается развития важнейших логистических коридоров на качественно новом технологическом уровне и, безусловно, внедрения передовых видов транспорта”, — сказал президент.
Он добавил, что широкие возможности для доставки грузов открывает применение робототехники и автономных систем. Они приходят на смену рутинным процессам в аэропортах и на вокзалах, в складских пространствах и терминалах, а в городах небольшие роверы применяют в качестве средств доставки так называемой последней мили.
Также Путин сообщил о готовности России делиться опытом.
“Россия готова делиться опытом, проводить совместные программы в области науки и технологий и, конечно, готовить специалистов, способных на новой технологической основе обеспечить развитие транспорта и логистики в XXI веке”, — подчеркнул он.
I Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге.