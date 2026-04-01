Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-февраля 2026-го остаются Китай и Россия.
2026-04-01T10:30+0500
2026-04-01T10:30+0500
2026-04-01T12:50+0500
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале текущего года составил $ 11,6 млрд. Это на $767,4 млн или на 7,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $4,51 млрд.В первые два месяца 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 160 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Республику Корея.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
внешнеторговый оборот узбекистан китай россия
внешнеторговый оборот узбекистан китай россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
10:30 01.04.2026 (обновлено: 12:50 01.04.2026)
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-февраля 2026-го остаются Китай и Россия.
По данным Нацкомстата, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале текущего года составил $ 11,6 млрд.
Это на $767,4 млн или на 7,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:
экспорт — $3,5 млрд (-23,4 %);
импорт — $8,1 млрд (+29,8 %).
Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным в размере $4,51 млрд.
В первые два месяца 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 160 странами.
Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Республику Корея.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.