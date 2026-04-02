Не мечты, а необходимость: министр ЕЭК о беспилотных грузоперевозках в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Арзыбек Кожошев рассказал о предстоящей работе по увеличению конкурентоспособности на рынке цифрового и беспилотного транспорта
2026-04-02T17:20+0500
16:46 02.04.2026 (обновлено: 17:20 02.04.2026)
Арзыбек Кожошев рассказал о предстоящей работе по увеличению конкурентоспособности на рынке цифрового и беспилотного транспорта.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Беспилотные грузовые перевозки в ЕАЭС — это не мечты, а необходимость, подчеркнул министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Блок энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" договорились о реализации ряда проектов. В рамках первого Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге они подписали План мероприятий на 2026–2027 годы.
Документ предусматривает сотрудничество по реализации проектов, направленных на развитие цифровизации транспортной деятельности, функционирования инфраструктуры, информационного обмена данными, включая развитие беспилотных технологий и высокоавтоматизированных систем.
"Сегодня, в условиях глобальной турбулентности именно транспорту отведена роль связующего звена, сдерживающего центробежные силы. Ключевой драйвер роста в данном направление — цифровизация. Впереди нас ждет большая, сложная работа по увеличению конкурентоспособности на рынке цифрового и беспилотного транспорта", — отметил Арзыбек Кожошев.
В планах также проведение совместных мероприятий, подготовка аналитических материалов и докладов, консультации и обмен опытом по актуальным вопросам в сфере цифровых технологий на транспорте и статданными.
Для справки: Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса РФ. Она занимается созданием и развитием единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.