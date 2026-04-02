"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте
"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте
Экспозиция объединяет живопись, эскизы и ранние работы автора, раскрывая тему исторической памяти и культурной идентичности Турана.
2026-04-02T18:07+0500
2026-04-02T18:07+0500
Академия художеств Узбекистана, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии представляют персональную выставку Масуда Холова "По следам Алп Турана".Название проекта отсылает к глубинным пластам тюркской культуры: "алп" означает герой, а "Туран" — обширное культурно-историческое пространство Центральной Азии. В этом контексте выставка формирует целостный художественный образ, объединяющий идеи истории, преемственности и национальной идентичности.Экспозиция включает живописные полотна, эскизы и ранние работы художника, в том числе рисунки, созданные им в детстве. Уже в раннем возрасте Масуд Холов проявлял интерес к историческим сюжетам, особенно к образам национальных героев.Центральное место в творчестве художника занимает фигура Амира Темура, а также другие выдающиеся исторические личности — Жалолиддин Мангуберды, Захириддин Мухаммада Бабур и Мирзо Улугбек. Автор обращается к ним не только как к историческим персонажам, но и как к символам внутренней силы, мужества и государственности.Особое внимание уделено и женским образам — Биби Ханум, Томирис и другим. Через них художник раскрывает тему достоинства, силы и значимости женщины в истории, расширяя традиционное понимание героического.Работая с историческими источниками, художник сочетает академическую точность с художественным переосмыслением. Его произведения выходят за рамки иллюстративности, превращаясь в многослойные композиции, где орнамент, архитектурные мотивы и фигуры героев образуют единое смысловое пространство.Отдельную часть экспозиции составляют работы, посвященные реконструкции исторических архитектурных комплексов, демонстрирующие глубокое понимание эпохи и пространства.Творчество Масуда Холова выстраивает живой диалог между прошлым и настоящим, делая историю актуальной и эмоционально насыщенной. Выставка приглашает зрителя к размышлению о времени, личности и культурной преемственности.
выставка ташкент ташкентский дом фотографии искусство узбекистан живопись туран амир темур культурное наследие художники фото фотолента
выставка ташкент ташкентский дом фотографии искусство узбекистан живопись туран амир темур культурное наследие художники фото фотолента

"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте

18:07 02.04.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Экспозиция объединяет живопись, эскизы и ранние работы автора, раскрывая тему исторической памяти и культурной идентичности Турана.
Академия художеств Узбекистана, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии представляют персональную выставку Масуда Холова "По следам Алп Турана".
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Название проекта отсылает к глубинным пластам тюркской культуры: "алп" означает герой, а "Туран" — обширное культурно-историческое пространство Центральной Азии. В этом контексте выставка формирует целостный художественный образ, объединяющий идеи истории, преемственности и национальной идентичности.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Экспозиция включает живописные полотна, эскизы и ранние работы художника, в том числе рисунки, созданные им в детстве. Уже в раннем возрасте Масуд Холов проявлял интерес к историческим сюжетам, особенно к образам национальных героев.

"Выставка “По следам Алп Турана” раскрывает историческую память и культурную идентичность через художественные образы, в которых прошлое Турана и Туркестана оживает и становится частью современного диалога", — говорит директор Ташкентского Дома фотографии Джахонгир Изентаев.

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Центральное место в творчестве художника занимает фигура Амира Темура, а также другие выдающиеся исторические личности — Жалолиддин Мангуберды, Захириддин Мухаммада Бабур и Мирзо Улугбек. Автор обращается к ним не только как к историческим персонажам, но и как к символам внутренней силы, мужества и государственности.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Особое внимание уделено и женским образам — Биби Ханум, Томирис и другим. Через них художник раскрывает тему достоинства, силы и значимости женщины в истории, расширяя традиционное понимание героического.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Работая с историческими источниками, художник сочетает академическую точность с художественным переосмыслением. Его произведения выходят за рамки иллюстративности, превращаясь в многослойные композиции, где орнамент, архитектурные мотивы и фигуры героев образуют единое смысловое пространство.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
"Творчество Масуда Холова — это синтез исторической достоверности и художественного переосмысления, где образы великих личностей и героев воплощают силу, преемственность и духовное наследие народа", — подчеркнул Изентаев.

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Отдельную часть экспозиции составляют работы, посвященные реконструкции исторических архитектурных комплексов, демонстрирующие глубокое понимание эпохи и пространства.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова По следам Алп Турана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2026
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Творчество Масуда Холова выстраивает живой диалог между прошлым и настоящим, делая историю актуальной и эмоционально насыщенной. Выставка приглашает зрителя к размышлению о времени, личности и культурной преемственности.
