"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте

"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте

Экспозиция объединяет живопись, эскизы и ранние работы автора, раскрывая тему исторической памяти и культурной идентичности Турана.

2026-04-02T18:07+0500

2026-04-02T18:07+0500

2026-04-02T18:07+0500

Академия художеств Узбекистана, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии представляют персональную выставку Масуда Холова "По следам Алп Турана".Название проекта отсылает к глубинным пластам тюркской культуры: "алп" означает герой, а "Туран" — обширное культурно-историческое пространство Центральной Азии. В этом контексте выставка формирует целостный художественный образ, объединяющий идеи истории, преемственности и национальной идентичности.Экспозиция включает живописные полотна, эскизы и ранние работы художника, в том числе рисунки, созданные им в детстве. Уже в раннем возрасте Масуд Холов проявлял интерес к историческим сюжетам, особенно к образам национальных героев.Центральное место в творчестве художника занимает фигура Амира Темура, а также другие выдающиеся исторические личности — Жалолиддин Мангуберды, Захириддин Мухаммада Бабур и Мирзо Улугбек. Автор обращается к ним не только как к историческим персонажам, но и как к символам внутренней силы, мужества и государственности.Особое внимание уделено и женским образам — Биби Ханум, Томирис и другим. Через них художник раскрывает тему достоинства, силы и значимости женщины в истории, расширяя традиционное понимание героического.Работая с историческими источниками, художник сочетает академическую точность с художественным переосмыслением. Его произведения выходят за рамки иллюстративности, превращаясь в многослойные композиции, где орнамент, архитектурные мотивы и фигуры героев образуют единое смысловое пространство.Отдельную часть экспозиции составляют работы, посвященные реконструкции исторических архитектурных комплексов, демонстрирующие глубокое понимание эпохи и пространства.Творчество Масуда Холова выстраивает живой диалог между прошлым и настоящим, делая историю актуальной и эмоционально насыщенной. Выставка приглашает зрителя к размышлению о времени, личности и культурной преемственности.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка ташкент ташкентский дом фотографии искусство узбекистан живопись туран амир темур культурное наследие художники фото фотолента