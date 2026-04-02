"По следам Альп-Турона" — персональная выставка Масуда Холова в Ташкенте
Экспозиция объединяет живопись, эскизы и ранние работы автора, раскрывая тему исторической памяти и культурной идентичности Турана.
Академия художеств Узбекистана, Творческий союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии представляют персональную выставку Масуда Холова "По следам Алп Турана".
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Название проекта отсылает к глубинным пластам тюркской культуры: "алп" означает герой, а "Туран" — обширное культурно-историческое пространство Центральной Азии. В этом контексте выставка формирует целостный художественный образ, объединяющий идеи истории, преемственности и национальной идентичности.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозиция включает живописные полотна, эскизы и ранние работы художника, в том числе рисунки, созданные им в детстве. Уже в раннем возрасте Масуд Холов проявлял интерес к историческим сюжетам, особенно к образам национальных героев.
"Выставка “По следам Алп Турана” раскрывает историческую память и культурную идентичность через художественные образы, в которых прошлое Турана и Туркестана оживает и становится частью современного диалога", — говорит директор Ташкентского Дома фотографии Джахонгир Изентаев.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Центральное место в творчестве художника занимает фигура Амира Темура, а также другие выдающиеся исторические личности — Жалолиддин Мангуберды, Захириддин Мухаммада Бабур и Мирзо Улугбек. Автор обращается к ним не только как к историческим персонажам, но и как к символам внутренней силы, мужества и государственности.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особое внимание уделено и женским образам — Биби Ханум, Томирис и другим. Через них художник раскрывает тему достоинства, силы и значимости женщины в истории, расширяя традиционное понимание героического.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Работая с историческими источниками, художник сочетает академическую точность с художественным переосмыслением. Его произведения выходят за рамки иллюстративности, превращаясь в многослойные композиции, где орнамент, архитектурные мотивы и фигуры героев образуют единое смысловое пространство.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Творчество Масуда Холова — это синтез исторической достоверности и художественного переосмысления, где образы великих личностей и героев воплощают силу, преемственность и духовное наследие народа", — подчеркнул Изентаев.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отдельную часть экспозиции составляют работы, посвященные реконструкции исторических архитектурных комплексов, демонстрирующие глубокое понимание эпохи и пространства.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
Выставка Масуда Холова "По следам Алп Турана"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Творчество Масуда Холова выстраивает живой диалог между прошлым и настоящим, делая историю актуальной и эмоционально насыщенной. Выставка приглашает зрителя к размышлению о времени, личности и культурной преемственности.